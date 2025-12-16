Vader verkrachtte dochtertje vanaf haar tweede: 'Wil terug naar mijn gezin'
De 38-jarige Johan L. uit Tilburg heeft bekend dat hij zijn eigen dochtertje vanaf haar tweede heeft misbruikt. Dat bleek dinsdag in de rechtbank in Breda tijdens een eerste tussentijdse zitting. L. zit sinds het einde van de zomer vast en wordt vervolgd voor binnendringen, verkrachting en het maken van kinderporno tussen 2023 en 2025.
Dikke tranen dinsdag in de rechtbank in Breda. Vader Johan L. (38) uit Tilburg kan zichzelf wel voor zijn kop slaan en voelt zich megaschuldig. Hij heeft zijn dochtertje vanaf haar tweede tot haar vierde misbruikt, bekende hij.
“Ik heb er heel veel spijt van. Dit is niet goed te praten”, vertelde hij snikkend aan de rechters. “Ik voel me echt megaschuldig naar mijn dochtertje, mijn vrouw en mijn andere kids. Het is een puinhoop. Ik had eerder aan de bel moeten trekken.”
Contact herstellen
Volgens Johan is het gemis van zijn gezin niet te beschrijven. Maar hij beseft ook dat hij het er zelf naar gemaakt heeft. Hij heeft bij de politie bekend dat hij zijn dochter heeft misbruikt vanaf haar tweede en dat is niet meer terug te draaien, beseft hij.
Johan wil er alles aan doen om het contact met zijn vrouw en zijn kinderen te herstellen, maar of dat lukt is maar de vraag. Achter hem in de zaal zat zijn vrouw. En zij is duidelijk niet zo enthousiast over een hereniging. De scheiding is aangevraagd en zij hoeft hem nooit meer te zien.
Het is ook niet niks wat Johan heeft bekend. Maar volgens zijn advocaat komt zijn seksuele gedrag door ‘middelengebruik’ en was Johan zichzelf niet. “Er is iets vreselijks gebeurd en hij heeft zijn gezin veel pijn gedaan”, erkende de advocaat. “Daar zit hij elke dag mee, maar hij wil alles doen om het recht te trekken. Hij wil ooit zijn rol als vader weer oppakken en niet van zijn kinderen vervreemden.”
Johan zit in voorarrest. De advocaat probeerde niet om hem op vrije voeten te krijgen. Hij begon meteen over een plek waar Johan straks kan wonen en een behandeling. Dat lijkt wat vroeg in deze fase van het proces, nu bijvoorbeeld het rapport van de psycholoog nog niet eens klaar is. Maar de advocaat weet dat zulke dingen lang kunnen duren en dus zette hij alvast wat dingen in gang door ze te benoemen.
Briefje
Johan probeerde ondertussen de rechtbank steeds te overtuigen om toch snel weer contact met zijn kinderen te krijgen. In zijn laatste woord las hij een briefje voor: “Al is het dat ik maar even de stem van de jongens hoor”, zie hij. “Dat ze weten dat het goed gaat met papa, want ze weten nu niks.”
Maar de rechter boorde zijn hoop op contact voorlopig de grond in. “Daar gaat deze rechtbank niet over”, gaf de voorzitter duidelijk aan. “Daarvoor moet u bij een familierechter zijn.”
En zo vertrok Johan weer richting zijn cel. Zijn toekomstige ex-vrouw verliet de zaal via de andere deur.
De volgende zitting in deze zaak is op 4 maart.
