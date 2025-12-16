Kees verzamelt kerststallen: 'Heb er sinds vorige week 3002 uit 119 landen'

Kees Thijssen uit Boxmeer heeft een wel heel bijzondere verzameling. Hij spaart namelijk kerststallen en die hobby loopt behoorlijk uit de hand. Hij heeft er inmiddels 3000. Sinds deze week zijn er 700 te bewonderen in de Basiliek van Boxmeer.

Even snel een paar honderd kersstallen opbouwen is er niet bij. De voorbereidingen van de expositie beginnen dan ook zo'n maand van tevoren. "Het is een monnikenwerk", zegt Kees. "Ik krijg hulp van achttien vrijwilligers."

Een deel van de expositie in de basiliek

De kerststallen komen van over de hele wereld. "Als ik het allemaal goed heb bijgehouden, komen ze uit 119 landen. Ik heb veel bedevaarten gedaan. In alle landen waar ik kwam nam ik een kerststalletje mee." Een van de meest bijzondere in de expositie van dit jaar is voor Kees een kerststal van 2,5 millimeter. "Dat is de allerkleinste die ik heb, maar misschien ook wel van de hele wereld. Er hangt een vergrootglas bij om het goed te kunnen zien. De stal is nog kleiner dan de kop van een lucifer. Het is gemaakt onder een heel sterk vergrootglas en twee pincetjes."

De kleinste kerststal uit de verzameling van Kees

De verzameling begon veertig jaar geleden. "Ik was docent op het speciaal onderwijs en zette daar ieder jaar een grote kerststal op. Op een gegeven moment was ik dat beu en heb toen aan de ouders gevraagd of zij kerststallen hadden van over de hele wereld." Kees kreeg er elf. "Vervolgens heb ik een grote landkaart gepakt en met lintjes de kerststallen aan de juiste landen verbonden. Uiteindelijk mocht ik, toen het klaar was, van twee ouders het stalletje houden. Zo is het begonnen."

Een deel van de kerststallenverzameling

"Sinds vorige week heb ik er 3002", vult de verzamelaar aan. "Mijn vrouw vroeg laatst nog met Sinterklaas wat ik voor een cadeau wilde. Ik dacht toen echt van waarom moet je dat nog vragen." Het antwoord was uiteraard een kerststalletje. De verzameling van Kees is inmiddels zo groot, dat ze allemaal veilig opgeborgen worden in de kelder van het nabijgelegen klooster. "Ik krijg er 80 tot 90 per jaar bij. Ik fotografeer ze allemaal en daarna gaan ze in dozen naar de kelder van het klooster."

De opslag onder het klooster

"Daar staan inmiddels 960 dozen", vertelt Kees trots. "Het is letterlijk en figuurlijk een heilige plek voor mij. Al die kerststallen kunnen niet bij ons thuis staan. Ik denk dat mijn vrouw daar ook niet zo blij van wordt." En de toekomst? "Mijn dochter wil dit gaan overnemen. Ik hoop dat het nog lang door kan gaan, zodat nog veel mensen kunnen genieten van de kerststallen", sluit hij af, met de oproep om langs te komen. En dat kan nog een tijdje, want de expositie is tot en met 4 januari dagelijks te bekijken van half twee tot half vijf.