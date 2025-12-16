Advertentie
Anouk en Clouseau eerste namen Spoorpark LIVE 2026
Vandaag om 17:30
Zangeres Anouk en de Belgische band Clouseau treden zaterdag 27 juni 2026 op tijdens Spoorpark LIVE in Tilburg. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt.
In de laatste week van juni zijn er diverse openluchtconcerten in het Spoorpark, onder de noemer Spoorpark LIVE.
Wie er nog meer acte de présence geven, is nog niet duidelijk.
Eerder stonden onder anderen Bryan Adams, Massive Attack, Nile Rodgers, The Prodigy, UB40, Sophie Ellis-Bextor, Kensington, DI-RECT, Krezip en Goldband op het podium in het Spoorpark.
De kaartverkoop voor de concerten op 27 juni start vrijdag 19 december om 10.00 uur.
