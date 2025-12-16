Rabo Terugblik 2025: zo bourgondisch zijn Brabanders écht

Even snel terugkijken op je geldzaken, voor veel mensen is het een confronterend moment in december. Met de Rabo Terugblik laat Rabobank zien hoe Nederlanders in 2025 met hun geld omgingen. En wie inzoomt op Noord-Brabant, ziet al snel een herkenbaar beeld ontstaan: Brabanders letten goed op hun centen, maar weten ook wanneer het tijd is om te genieten.

Sparen als stevige basis Brabanders blijken echte spaarders. Waar Nederlanders gemiddeld zo’n 256 euro per maand opzijzetten, ligt dat bedrag in Noord-Brabant hoger: rond de 285 euro. Sparen is daarmee een vast onderdeel van het financiële leven. Tegelijkertijd blijft het geld niet onaangeroerd: gemiddeld wordt de spaarrekening meerdere keren per jaar aangesproken voor kleinere uitgaven. Sparen als vangnet, niet als slot op de deur.

“Je ziet dat geld niet alleen cijfers zijn, maar een weerspiegeling is van onze leefstijl”, zegt Julian Bongaards, verantwoordelijk voor de Rabo App. ''Met Rabo Terugblik willen we klanten, en zeker jongvolwassenen, op een toegankelijke manier inzicht geven in hun financiën.'' Brabanders springen er in verschillende categorieën bovenuit.

Beleggen, maar met beleid

Noord-Brabant telt de meeste beleggers van Nederland. Toch zijn Brabanders voorzichtig: wie een beleggingsrekening heeft, bezit gemiddeld zo’n 7 procent minder vermogen dan het landelijke gemiddelde. Dat wijst op een gespreide aanpak: beleggen naast sparen, zonder grote risico’s te nemen.

Bourgondisch leven blijft belangrijk

Aan de uitgavenkant laat Brabant zijn bourgondische gezicht zien. Brabanders geven per maand gemiddeld 179 euro uit aan uit eten gaan, zo’n 11 euro meer dan de gemiddelde Nederlander. Ook aan hobby’s en vrije tijd wordt meer besteed: ongeveer 195 euro per maand. Het bourgondische leven is dus duidelijk terug te zien in de cijfers.

Gulle gevers

Naast genieten is er ook oog voor anderen. Brabanders geven gemiddeld 1.556 euro per jaar aan goede doelen. Dat ligt hoger dan het landelijke gemiddelde. Of het nu gaat om grote organisaties of lokale initiatieven: delen wat je hebt, hoort erbij in de provincie.

Betaalverzoekjes als dagelijkse kost

Betaalverzoeken zijn niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Nederlanders versturen er gemiddeld 31 per jaar; in Noord-Brabant ligt dat aantal met 33 betaalverzoeken net wat hoger. Het gemiddelde bedrag per verzoek ligt rond de 49 euro, snel geregeld na een etentje of een dagje weg.

Zuinig waar het moet, gul waar het kan

Alles bij elkaar schetst de Rabo Terugblik een duidelijk beeld: Brabanders houden hun geldzaken scherp in de gaten, maar vergeten vooral niet te leven. Zuinig waar het moet, gul waar het kan. Precies zoals je het onder de rivieren mag verwachten.