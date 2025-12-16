Stint-zaak en overlijden zanger Boezeroen: dit gebeurde vandaag

Van de Stint-zaak tot het overlijden van levensliedzanger Jan Boezeroen: dit zijn de vijf verhalen die je op dinsdag gelezen moet hebben.

Levensliedzanger Jan Boezeroen (92) is overleden na een kort ziekbed in Steenbergen. Hij brak in 1970 door met zijn grootste hit De Fles en scoorde daarna meer Nederlandstalige hits. Boezeroen, die eigenlijk Johnny Goverde heette, had muziekzaken in Steenbergen en Zevenbergen en een eigen muziekstudio. Hier lees je meer over zijn leven:

Lees ook Levensliedzanger Jan Boezeroen (92) overleden na kort ziekbed

Het dodelijke ongeluk met de Stint in Oss was volgens de advocaten een menselijke fout en niet het gevolg van technische mankementen. Dinsdag betoogden de advocaten van de twee Stint-directeuren dat het een noodlottig ongeluk betrof en dat het OM tunnelvisie vertoont. Volgens hen was er geen sprake van een onveilig voertuig. Lees hier het hele verhaal:

Op de vijfde dag van de rechtszaak in de Stint-zaak kwam er weer veel voorbij. Hier kan je alles teruglezen:

De Ringbaan-West in Tilburg wordt toch versmald naar één rijstrook per richting. De gemeenteraad stemde daar maandagavond met ruime meerderheid mee in. De ingreep kan na anderhalf jaar worden teruggedraaid en wordt in de tussentijd streng gemonitord. Het besluit leidde tot verdeeldheid: een petitie tegen de versmalling is al door 8000 Tilburgers ondertekend. Check hier alle details: