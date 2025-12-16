Advertentie
Man (53) overlijdt na botsing tegen boom in Drimmelen
Vandaag om 20:29 • Aangepast vandaag om 22:35
Een 53-jarige man uit Lage Zwaluwe is dinsdagavond om het leven gekomen nadat hij met zijn bedrijfsbus tegen een boom botste aan de Ruilverkavelingsweg in Drimmelen. De man zat lange tijd bekneld en moest worden gereanimeerd toen hij bevrijd was.
Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden.
Er landde ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeluk. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.
