Navigatie overslaan
VIDEO

Man (53) overlijdt na botsing tegen boom in Drimmelen

Vandaag om 20:29 • Aangepast vandaag om 22:35

Een 53-jarige man uit Lage Zwaluwe is dinsdagavond om het leven gekomen nadat hij met zijn bedrijfsbus tegen een boom botste aan de Ruilverkavelingsweg in Drimmelen. De man zat lange tijd bekneld en moest worden gereanimeerd toen hij bevrijd was.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het slachtoffer is later in het ziekenhuis overleden.

Er landde ook een traumahelikopter bij de plek van het ongeluk. De weg is afgesloten en de politie doet onderzoek.

De bestuurder kwam bekneld te zitten en moest worden gereanimeerd (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De bestuurder kwam bekneld te zitten en moest worden gereanimeerd (Foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.