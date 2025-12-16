Navigatie overslaan

Doelman Olij raakt vlak voor debuut bij PSV geblesseerd

Vandaag om 21:16 • Aangepast vandaag om 21:32
Nick Olij bij PSV (foto: Orange Pictures).
Nick Olij bij PSV (foto: Orange Pictures).

Doelman Nick Olij is vlak voor zijn officiële debuut bij PSV geblesseerd geraakt. De afgelopen zomer van Sparta Rotterdam overgekomen keeper haakte af in de warming-up voor het bekerduel met GVVV. Matej Kovar vervangt hem.

Olij verloor afgelopen zomer de concurrentiestrijd van de Tsjech Kovar. Trainer Peter Bosz had maandag aangekondigd dat Olij zou debuteren.

Het duel uit de tweede ronde van de KNVB-beker is dinsdagavond om negen uur begonnen in Eindhoven.

