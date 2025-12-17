Wandeling in het bos werd Yvonne (75) fataal, verdachte bekent

75 jaar oud was Yvonne, toen ze door de bossen bij Halsteren haar dood tegemoet wandelde. Ze kwam Elias M. tegen. De tbs’er wurgde en verkrachtte haar. Elias zegt dat hij werd gedwongen door de stem van de duivel in zijn hoofd. “Mijn herinnering is dat ik haar met veel pijn en verdriet liet stikken.”

De verdachte was met deze bekentenis helderder dan ooit. Maar nog steeds blijven er vragen en is onduidelijk wat hem echt bezielde.

Demoon heet Iblis

M. (33) heeft een uitgebreid verleden van psychoses, verward en agressief gedrag en is al veel onderzocht. Een wietverslaving versterkt volgens deskundigen zijn stoornissen. En Elias hoort stemmen in zijn hoofd. “Die demon die staat al jaren naast mij. Hij heet Iblis.”

Hij had al een strafblad voor straatroof. Eind 2020 ontspoorde hij in zijn woonplaats Amsterdam. Mishandelingen, schennispleging en hij verkrachtte een vrouw die aan het hardlopen was. Hij werd gearresteerd en kreeg tbs.

Elias belandde op Vrederust in Halsteren, op De Mare waar meer tbs’ers worden behandeld, achter hoge hekken en camera’s. In de beslotenheid van de bossen kwam M. in rustiger vaarwater, hij stabiliseerde, er waren geen incidenten en hij kreeg meer vrijheid.

Een kus

Toch ging het op 10 oktober 2023 gruwelijk mis. “Ik hoorde God praten”, zei hij woensdag in de rechtszaal. Op datzelfde moment wandelde Yvonne (75) richting Vrederust. Haar man had haar net een kus gegeven en liep alvast naar huis. Yvonne wandelde nog een stukje door. Niet wetend dat ze de dood tegemoet liep.

Bij het Wasven kwam ze Elias tegen. “Ik zag haar op een afstandje. Toen zag ik de duivel of demon in mijn lichaam komen. Stemmen zeiden heel luid dat het slachtoffer ook een duivel is en mij zou gaan vermoorden en seksuele dingen zou gaan doen bij mij”, vertelde Elias.