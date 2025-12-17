Wandeling in het bos werd Yvonne (75) fataal, verdachte bekent
75 jaar oud was Yvonne, toen ze door de bossen bij Halsteren haar dood tegemoet wandelde. Ze kwam Elias M. tegen. De tbs’er wurgde en verkrachtte haar. Elias zegt dat hij werd gedwongen door de stem van de duivel in zijn hoofd. “Mijn herinnering is dat ik haar met veel pijn en verdriet liet stikken.”
De verdachte was met deze bekentenis helderder dan ooit. Maar nog steeds blijven er vragen en is onduidelijk wat hem echt bezielde.
Demoon heet Iblis
M. (33) heeft een uitgebreid verleden van psychoses, verward en agressief gedrag en is al veel onderzocht. Een wietverslaving versterkt volgens deskundigen zijn stoornissen. En Elias hoort stemmen in zijn hoofd. “Die demon die staat al jaren naast mij. Hij heet Iblis.”
Hij had al een strafblad voor straatroof. Eind 2020 ontspoorde hij in zijn woonplaats Amsterdam. Mishandelingen, schennispleging en hij verkrachtte een vrouw die aan het hardlopen was. Hij werd gearresteerd en kreeg tbs.
Elias belandde op Vrederust in Halsteren, op De Mare waar meer tbs’ers worden behandeld, achter hoge hekken en camera’s. In de beslotenheid van de bossen kwam M. in rustiger vaarwater, hij stabiliseerde, er waren geen incidenten en hij kreeg meer vrijheid.
Een kus
Toch ging het op 10 oktober 2023 gruwelijk mis. “Ik hoorde God praten”, zei hij woensdag in de rechtszaal. Op datzelfde moment wandelde Yvonne (75) richting Vrederust. Haar man had haar net een kus gegeven en liep alvast naar huis. Yvonne wandelde nog een stukje door. Niet wetend dat ze de dood tegemoet liep.
Bij het Wasven kwam ze Elias tegen. “Ik zag haar op een afstandje. Toen zag ik de duivel of demon in mijn lichaam komen. Stemmen zeiden heel luid dat het slachtoffer ook een duivel is en mij zou gaan vermoorden en seksuele dingen zou gaan doen bij mij”, vertelde Elias.
Hij liep op haar af. De stappenteller in het mobieltje van Yvonne stopte. Om drie minuten voor vier die middag stond Yvonne stil. Of lag ze stil.
Getuige
Yvonne werd verkracht. Elias liet zijn dna achter. De rechter vroeg hoe het toch kan dat zijn sperma werd gevonden op de onderbroek en spijkerbroek van het slachtoffer. “Dat komt toch niet uit de lucht vallen?” Elias zegt dat hij dat zich niet kan herinneren. “Het is gewoon te erg wat er is gebeurd, te moeilijk om het er over te hebben.” De hele dag ontweek hij vragen over de verkrachting. De moord gaf hij wel toe.
“Ik schaam me daarvoor. Ik heb diegene laten stikken. Ik moest haar slepen. Doe bladeren op het slachtoffer, zei de duivel en: ga weg, ga weg! Ik moest ook de kleding en telefoon verstoppen. Ik hoorde: doe het voordat die duivel het bij jou doet.”
De vrouw werd gewurgd of gesmoord, of misschien allebei wel. Elias deed het de rechters voor. “Dat ik mijn handen bij haar nek had.” Hij gebaarde ook hoe hij haar versleepte over het bospad. Een getuige zag iemand met bladeren in zijn handen staan.
Die avond kwam een zoekactie op gang. Yvonne werd iets na middernacht dood gevonden.
Woensdag in de rechtbank kwamen ook nabestaanden aan het woord. De weduwnaar deed zijn verhaal in tranen. “Deze man heeft mijn vrouw gedood en ik mis haar iedere dag. Hij heeft mijn leven geruïneerd.” Hij vertelde hoe schokkend het was om haar te moeten identificeren, zijn geliefde met wie hij meer dan veertig jaar samen was.
Elias reageerde door opnieuw de moord toe te geven. “Mijn herinnering is dat ik haar met veel pijn en verdriet liet stikken.” Over de verkrachting blijft hij zwijgen.
Donderdag komt de officier van justitie met een strafeis. De rechtbank heeft de uitspraak gepland op 26 januari.
In oktober 2023 werd de GGZ op Vrederust opgeschrikt door twee heftige incidenten. Eerst de moord op Yvonne door een bewoner van De Mare en anderhalve week later was er een gewelddadige ontsnapping uit de Mare van een andere tbs'er Lennard C. Hij werd bij Hulten neergeschoten door de politie.
Er kwamen diverse onderzoeken en daaruit bleek dat de GGZ niks te verwijten viel maar de GGZ besloot om een specifieke categorie tbs'ers niet meer op te nemen.