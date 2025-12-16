Advertentie
FC Den Bosch wint pas in blessuretijd van amateurs van Katwijk
Vandaag om 21:58 • Aangepast vandaag om 22:36
FC Den Bosch heeft dinsdagavond de amateurs van Katwijk verslagen in de Eurojackpot KNVB Beker. Het bleef lang spannend: pas in blessuretijd maakte de thuisploeg de winnende treffer.
Katwijk pakte de leiding in Den Bosch. Mukhtar Suleiman zette de bezoekers vroeg op voorsprong, voordat Jeffry Fortes even later de stand gelijktrok.
Het duurde lang voor de verlossende treffer van FC Den Bosch viel. Debutant Boushaba schoot de bal in blessuretijd in de verre hoek en zorgde voor de overwinning: 2-1. Hiermee plaatst de club zich voor de derde ronde van de KNVB-beker.
Advertentie
Advertentie