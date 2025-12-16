PSV wint van amateurs GVVV in bekerwedstrijd vol blessures en debutanten

PSV is het bekertoernooi begonnen met een eenvoudige thuiszege op amateurclub GVVV. Al in de eerste tien minuten maakte de thuisploeg twee goals en de score leek dan ook hoog uit te gaan vallen, maar het bleef uiteindelijk bij 3-0. Het werd niet helemaal een avond zonder zorgen: trainer Peter Bosz zag drie spelers geblesseerd uitvallen.

PSV begon goed aan de wedstrijd. Guus Til scoorde al snel de 1-0 en maakte daarmee zijn vijftigste goal voor de club. Paul Wanner maakte niet veel later zijn eerste goal, waardoor er binnen tien minuten al 2-0 op het scorebord stond. In de tweede helft maakte Ivan Perisic er met een fraaie kopgoal 3-0 van.