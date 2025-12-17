Kledingcontainer in vlammen op in Vlijmen: politie controleert jongeren

Een kledingcontainer aan het Van Greunsvenpark in Vlijmen is dinsdagavond volledig in vlammen opgegaan. Afgelopen week moest de brandweer in het dorp al meerdere keren uitrukken voor brandende containers. Tijdens het blussen heeft de politie een groep jongeren gecontroleerd.

Redactie Geschreven door

Rond kwart voor tien sloegen de vlammen uit de container. De brandweer kwam ter plaatse, net als de politie. Terwijl de brandweer het vuur onder controle kreeg, controleerde de politie met drie voertuigen een groep jongeren bij een nabijgelegen supermarkt.

De brandweer in Vlijmen moest de afgelopen week al valer uitrukken voor containerbranden. Autobrand

Volgens buurtbewoners is er al weken sprake van overlast door jongeren in het park. Zij leggen ook een verband met een autobrand bij het gemeentehuis aan de Juliastraat enkele weken geleden en wijzen daarbij naar dezelfde groep.