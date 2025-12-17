Bestuurder fatbike veroorzaakt ongeluk en raakt gewond

De bestuurder van een fatbike is woensdagochtend gewond geraakt bij een ongeluk op de Heusdensebrug in Wijk Aalburg. Op de fatbike was een gashendel gemonteerd, dat is verboden.

De fatbike kwam vanaf de Heusdensebrug en reed in de richting van Wijk en Aalburg. Vanaf de andere kant kwam een scooter.

De bestuurder van de fatbike wilde linksaf slaan en dacht nog voor de scooter langs te kunnen rijden, maar dit lukte niet. De scooter en de fatbike knalden frontaal op elkaar.

De bestuurder van de fatbike raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De scooterrijder raakte lichtgewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Na controle van de politie bleek dat op de fatbike een gashendel was gemonteerd. Dat is een hulpmiddel om met je handen te kunnen starten, zonder daarbij te trappen. Dit is niet toegestaan. De politie doet verder ook onderzoek naar het ongeluk.