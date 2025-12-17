Auto tegen boom: politie vindt drugs, maar geen bestuurder

De politie trof maandagavond in Oud Gastel een auto aan die tegen een boom was geknald. In de auto vonden agenten onder meer drugs. De bestuurder was spoorloos verdwenen.

Maandagavond kwam om acht uur de melding binnen bij de politie van een ongeval op de Wortelsteeke in Oud Gastel, meldt de politie woensdag.

Op de Wortelsteeke trof de politie een auto aan die tegen een boom was gereden, maar de bestuurder was nergens te bekennen.

In de auto vonden agenten drugs en gereedschap, die door de politie in beslag zijn genomen.

De politie doet verder onderzoek en is nog op zoek naar de eigenaar van de auto.