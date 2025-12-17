Geen plek in het ziekenhuis om te bevallen: 'Dan voel je je Jozef en Maria'

Rond de feestdagen krijgen geboortes in ziekenhuizen vaak extra aandacht. Op sociale media worden vol trots de eerste kerstkindjes gepost. Mooi, vindt verloskundige Marloes Verhagen, maar volgens haar is er ook een onderbelichte kant. Ziekenhuizen liggen steeds vaker vol, waardoor het niet altijd mogelijk is om in het ziekenhuis van je keuze te bevallen: "Vorig jaar lukte het op kerstavond pas bij de derde locatie die ik belde, met een barende vrouw naast me."

"Ik werd op kerstavond gebeld door een stel dat graag in het ziekenhuis wilde bevallen", vertelt ze. "Het ging sneller dan verwacht. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis, waar ze wilde bevallen, was geen plek en ook het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven lag vol. Dan word je toch wat onrustig. De tijd dringt en je voelt als verloskundige een grote verantwoordelijkheid."

We kennen allemaal het eeuwenoude kerstverhaal waarin Jozef en Maria op zoek gaan naar een herberg waar Maria kan bevallen. Er is geen plek en dus wordt kindje Jezus uiteindelijk geboren in een stal. Marloes Verhagen, verloskundige bij Verloskundig Centrum Midden Brabant, kreeg vorig jaar een beetje hetzelfde gevoel.

Te weinig personeel

Pas in het derde ziekenhuis, Bernhoven in Uden, was ruimte. Een onbekende plek en een eerste kennismaking. "Gelukkig werden we heel vriendelijk ontvangen in deze ‘herberg’ en werd het een mooie bevalling", vertelt Verhagen. Het heeft volgens haar dan ook zeker niks te maken met onwil vanuit de ziekenhuizen: "Verpleegkundigen wringen zich in allerlei bochten om ons van zorg te voorzien. Maar steeds vaker moeten bedden gesloten worden omdat er onvoldoende personeel is. De kamers zijn er vaak wel, maar de mensen niet."

Kraamzorg

Ook het gebrek aan kraamzorg ná de bevalling speelt een rol. "Er zijn steeds minder kraamverzorgenden, waardoor ze bijvoorbeeld maar een paar uur beschikbaar zijn. Daardoor blijven vrouwen met complicaties soms langer in het ziekenhuis, wat weer extra druk geeft op de geboortezorg. Zo werkt het tekort overal door."

Tegenwoordig wordt er gewerkt met dashboards waarop te zien is hoeveel plekken beschikbaar zijn. "Ik werk nu veertien jaar in dit vak en in mijn eerste jaren kwam het bijna nooit voor dat ziekenhuizen vol lagen. Misschien eens per jaar. Maar nu gebeurt het soms wekelijks."

De oplossing is duidelijk: er zijn meer mensen nodig. "Verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in geboortezorg én kraamverzorgenden. We zitten te springen om mensen die het leuk vinden." Ze hoopt dat haar verhaal mensen inspireert. "En als je een kindje krijgt, bereid je dan ook voor op het idee dat het anders kan lopen dan je had gedacht."