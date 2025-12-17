Brand bij roeivereniging bij safaripark Beekse Bergen

Woensdagochtend is brand uitgebroken in het gebouw van roeivereniging Vidar in Hilvarenbeek. De vlammen sloegen uit de voorkant van het ontvangstgebouw. De brand is bij safaripark Beekse Bergen, maar de veiligheidsregio meldt dat de rook niet over het dierenpark trekt.

Een gaslek in de meterkast, waar werkzaamheden plaatsvonden, is de oorzaak van de brand in het gebouw. Dat ligt naast safaripark Beekse Bergen, maar wel op redelijke afstand van het dierenpark.

Er was niemand binnen toen de brand uitbrak.

Om twaalf uur meldt de veiligheidsregio dat de brand onder controle is, maar dat er nog wel veel rookontwikkeling is.

Volgens een lid van Vidar is bij de brand de hal waar alle roeiboten liggen, gespaard gebleven.