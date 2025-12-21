Chris en Arend verkopen dit monumentale pand: ‘We noemen het ons paleis’

In een monumentaal herenhuis uit 1902, midden in Bergen op Zoom, wonen Chris en Arend al jaren met groot plezier. Nu zetten ze hun geliefde woning aan de Antwerpsestraat te koop. “We noemen het altijd ons paleis. En eigenlijk is het dat ook”, zegt Chris.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Toen ze het huis voor het eerst binnenstapten, waren ze direct verkocht. “We houden van grote ruimtes”, vertelt Chris. “Bij andere huizen die we bezichtigden, zouden we overal muren moeten slopen. Hier konden we meteen naar onze zin wonen. Arend voelde dat ook meteen.”

Foto: Grosfeld Makelaardij.

Heel veel zelf gedaan

Dat het huis toen amper bewoonbaar was, weerhield hen niet. “Er zat geen badkamer in, geen douche. Alles was versleten. Er zijn onder meer zeventig ramen vervangen, nieuwe leien op het dak gelegd en alles is geschilderd. We zijn best trots dat we heel veel zélf hebben gedaan.” Het huis maakt volgens Chris en Arend meteen indruk. “De hal en de trap vormen voor veel mensen een wauw-moment”, zegt Chris. Ook de bibliotheekachtige eetkamer, de sfeervolle zitkamer en de tv-kamer met houten lambrisering vallen steevast in de smaak.

Foto: Grosfeld Makelaardij.

Chris zelf is vooral dol op de tuinkamer, grenzend aan de wellnessruimte. “Door het uitzicht op de vijver voelt het alsof je midden in de tuin zit. Het is een gezellige ruimte geworden. Vroeger stonden er bureaus, nu is het echt een plek waar je tot rust komt.” Wellness in je eigen huis

De wellnessruimte heeft Chris helemaal zelf ontworpen. “Het was vroeger een kantoorruimte van negen bij vijf meter, maar nu biedt het plaats aan een sauna, een stoombad, een dompelbad, een hottub, meerdere douches en een tuinkamer met uitzicht op de vijver.”

Foto: Grosfeld Makelaardij.

Foto: Grosfeld Makelaardij.

Ze maken er regelmatig gebruik van. “Afgelopen week nog twee keer. Heerlijk. Ook wordt de wellness soms gebruikt door bekenden. Zo kwam een vriendin maandenlang bijna wekelijks langs, omdat het haar nekklachten verlichtte.” Ruimte voor álles

Met 482 vierkante meter woonoppervlak en veertien kamers is het herenhuis meer dan royaal te noemen. “Een gezin kan hier fantastisch wonen, maar ook iemand met een praktijk aan huis of inwonende ouders heeft hier alle ruimte.” Het perceel beslaat 336 vierkante meter en er zijn meerdere terrassen en tuinen. Het huis staat te koop voor 1.195.000 euro.

Foto: Grosfeld Makelaardij.

Vaker naar de zon

Chris en Arend kiezen voor een nieuwe fase in hun leven en willen vaker de zon opzoeken. Wat ze het meest gaan missen? Voor Chris is dat de wellness, maar voor Arend toch wel echt de ruimte. Samen zijn ze het erover eens: “De elegantie. Elke keer als we thuiskomen, denken we: wauw, wat een huis.”