Deze vlag op de tribune bij TOP Oss doet opnieuw stof opwaaien

Een vlag die afgelopen vrijdag op de tribune van TOP Oss te zien was, heeft opnieuw voor commotie gezorgd. Het gaat om de zogeheten confederatievlag, die geassocieerd wordt met het slavernijverleden. Het is niet de eerste keer dat de vlag voor opschudding zorgt bij de club uit Oss. De club is eerder door de aanklager betaald voetbal veroordeeld voor het tonen van deze vlag.

KNVB-woordvoerder Jaap Paulsen wijst naar begin dit seizoen. In verschillende stadions werd stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Bij onder andere de wedstrijd NAC - AZ waren verschillende prinsenvlaggen, de vlag met oranje-wit-blauw, te zien. “Dat is ook een historische vlag, die door sommigen wordt geassocieerd met de NSB. Toen hebben we duidelijk gemaakt dat zulke uitingen niet thuishoren in stadions.”

De vlag was zichtbaar achter een van de doelen op de tribune waar de harde kern van TOP Oss zit tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag. De confederatievlag is wettelijk niet verboden in Nederland, maar geldt wel als een omstreden symbool. Volgens critici staat de vlag voor het slavernijverleden en racistische wetgeving. De KNVB heeft vastgelegd dat vlaggen in stadions geen discriminerende of provocerende uitingen mogen bevatten.

Club eerder al in opspraak

De aanklager betaald voetbal veroordeelde TOP Oss in 2023 al eens omdat de confederatievlag op de tribune te zien was. “De aanklager associeerde deze vlag toen met racisme. TOP Oss heeft een voorwaardelijke boete gehad met een looptijd van twee jaar”, vertelt KNVB-woordvoerder Paulsen.

In die perioden deden zich geen incidenten voor. Tot afgelopen vrijdag dus. Paulsen wil niet ingaan op inhoudelijke vragen over dit incident, maar spreekt zich wel in het algemeen uit. “Het gaat erom hoe een vlag wordt gezien. Wij als KNVB zetten ons actief in tegen racisme en discriminatie. Dat is een belangrijk onderwerp binnen het voetbal. Daar horen geen uitingen bij die in die richting gaan. Juist omdat voetbal mensen met verschillende achtergronden samenbrengt. Discriminatie doet het tegenovergestelde en schaadt waar het voetbal voor staat.”

Focus op de wedstrijden

Het is nog niet bekend of de aanklager betaald voetbal opnieuw een onderzoek start. TOP Oss laat in een reactie weten zich te willen richten op de bekerwedstrijd van woensdagavond tegen FC Utrecht en de laatste thuiswedstrijd van dit jaar. Op inhoudelijke vragen over de vlag gaat de club niet in. De supportersvereniging van TOP Oss wilde niet reageren.

Ondertussen hebben GroenLinks en PvdA in Oss schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. De partijen zien de vlag als een symbool van racisme, discriminatie en slavernij. Zij willen onder meer weten of er afspraken bestaan tussen de gemeente en de Osse club over uitingen in het stadion en waarom de vlag tijdens de wedstrijd niet is verwijderd.