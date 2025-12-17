Advertentie
Fietser zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen in Oss
Vandaag om 14:01 • Aangepast vandaag om 15:47
Een fietser is woensdagmiddag in Oss zwaargewond geraakt na een aanrijding met een vrachtwagen. Op de rotonde van Koornstraat en Singel 1940-1945 werd de fietser geschept door de vrachtwagen.
Hulpdiensten waren snel op de plek van het ongeval. De fietser is vervolgens met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Door het ongeluk was de weg in de richting naar Berghem tijdelijk afgesloten.
