Rita en Simon verkopen hun bosvilla in Vessem: ‘Vielen voor architectuur’

Na twintig jaar nemen Simon Jongsma en zijn vrouw Rita Ceulen afscheid van hun bijzondere plek aan de rand van Vessem. Hun villa, verscholen tussen het groen en gebouwd in een opvallende architectuurstijl, staat te koop. “We vielen destijds onder meer voor de vorm en de lichtinval”, vertelt Simon.

Lisa Hoogmoet Geschreven door

Toen Simon het huis begin jaren 2000 samen met zijn toenmalige vrouw bezocht, was het direct raak. “De bijzondere architectuur sprak ons meteen aan”, vertelt hij. “Door het vele licht en de zichtlijnen voelde het meteen heel eigen. Mijn vrouw speelde piano en gaf pianolessen. Het huis bood een perfecte plek voor haar vleugel. Zij is inmiddels overleden.”

Het huis telt vijftien glas-in-loodramen in de stijl van Piet Mondriaan (foto: Van Santvoort – Eersel).

Plastisch getal

Later ontdekte Simon dat de villa is ontworpen volgens het zogeheten plastisch getal. Dit is een verhoudingenleer waarin ruimtes en lijnen elkaar volgens vaste maatverhoudingen versterken. Die principes worden ook toegepast binnen de Bossche School, een naoorlogse architectuurstroming. “Iemand kwam op bezoek en zei meteen: dit is zo’n huis. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar toen ik me erin verdiepte, klopte het precies.” Ook vindt hij de vijftien glas-in-loodramen in de stijl van de bekende Nederlandse kunstenaar Piet Mondriaan bijzonder. “Die heb ik laten ontwerpen. Ze passen prachtig bij de architectuur.”

Even zitten na een heerlijke wandeling (foto: Van Santvoort – Eersel).

Eindeloos wandelen

De villa aan de Postels Huufke staat te koop voor 1.195.000 euro k.k. Het huis heeft 225 vierkante meter woonoppervlak, een perceel van 1.665 vierkante meter en vijf slaapkamers. De woning ligt in een kleinschalige villawijk met vrijstaande huizen op ruime bospercelen. “Loop je de straat uit, dan sta je meteen in het bos”, zegt Simon. “Toen ik hier kwam wonen, had ik nog een hond. Je kunt hier eindeloos wandelen. Dat kende ik helemaal niet toen ik nog in Zuid-Holland woonde.”

De huidige eigenaren zitten het liefst bij de kachel (foto: Van Santvoort – Eersel).

Binnen is de zithoek favoriet. “We zitten het liefst bij de houtkachel. Ik vind het heerlijk om een vuurtje te stoken”, zegt hij. Ook de grote tuin, met een vijver, veel groen en privacy, is een geliefde plek. Nieuwe fase

Samen met Rita verhuist Simon nu naar een appartement net over de grens. “We hebben daar toch nog dat ruimtelijke gevoel door al het glas”, zegt Simon. “Maar de houtkachel ga ik wel missen. En natuurlijk de buurt. Je kent elkaar hier, dat is heel prettig wonen.” Simon sluit af: “Alles wat je nodig hebt, is hier. Verder heerst er vooral rust. Dat vind je niet zomaar ergens anders.”

De villa's liggen in een parkachtige wijk (foto: Van Santvoort – Eersel).

foto: Van Santvoort – Eersel.