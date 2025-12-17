Stroper legt dode ree op quad, wordt betrapt en crasht in Waalre

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een stroper op heterdaad betrapt en aangehouden. In de omgeving van de Onze Lieve Vrouwendijk in Waalre zagen agenten meerdere quads staan, die er vandoor gingen zodra zij de politie hadden gespot.

Toen zij wegreden zagen de agenten dat er op een van quads een ree lag. Daarop werd de achtervolging ingezet. Deze duurde alleen niet lang, want de quad waarop de ree lag crashte.

De 41-jarige bestuurder is aangehouden. De politie schrijft op Instagram dat zij het 'een erg laffe daad vinden' en gaat er alles aan doen om de dader(s) gestraft te krijgen.

Pas op als je het bericht hieronder opent zie je een foto van de dode ree.