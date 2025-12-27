Rob (56) vindt na diepe dalen nieuwe energie in zijn eigen TikTok-spelshow

De 56-jarige Rob Govers uit Schijndel gaat een zelfbedachte spelshow live uitzenden op TikTok. Dat doet hij, omdat hij wil afrekenen met het verleden. Een moeilijke jeugd en een gokverslaving zorgden ervoor dat hij in een diep dal terecht kwam. Rob's Spel Carrousel moet positiviteit brengen voor hem, maar ook voor anderen. "Dit doet veel met me na deze periode."

Een draaiend rad, een puzzelbord, slingers, lampjes én niet te vergeten: spotlights. Het zijn dé ingrediënten voor een flitsende spelshow. "We zijn hier op een hele unieke plek. Namelijk bij Rob’s Spel Carrousel." "Dit is mijn studio voor een nieuwe spelshow", vertelt hij trots, terwijl hij de trap oploopt naar de eerste verdieping van zijn huis. "Of nou ja, het is eigenlijk een slaapkamer. Maar die heb ik omgebouwd tot studio. Vanaf deze plek wil ik, samen met de kijkers, leuke momenten beleven."

De studio is op een van de slaapkamers bij Rob thuis

Een tijdje geleden is hij begonnen met het decor, dat inmiddels zo goed als af is. "Het is allemaal zelf gemaakt. Neem het rad bijvoorbeeld. Dat is gewoon een fietswiel met daarop een oude spiegel. Het is net als op televisie, daar moeten de decors ook altijd zo goedkoop mogelijk." "Als je achter een decor staat zie alleen maar hout en knip en plakwerk. Het is alleen maar de voorzijde die je ziet", vult hij aan. "En eigenlijk illustreert dat ook wel een beetje hoe ik als persoon was. Mensen zien aan de buitenkant een lach en vrolijkheid, maar als je achter mij keek, dan zat er veel verdriet en pijn."

Het zelfgemaakte decor van Rob

Rob groeide gedurende zijn jeugdjaren op in een internaat. "Dat was een roerige tijd. Het was geen stabiele opvoeding, zoals de meeste mensen hebben. Op mijn twaalfde ging ik naar een pleeggezin en uiteindelijk ging ik op mezelf. Door kei hard knokken en vechten heb ik dingen kunnen bereiken." De drang om zich te bewijzen speelde als een rode draad door zijn leven. "Maar stiekem was ik achter de schermen altijd onzeker. Ik wilde alleen maar presteren en laten zien dat ik er toe doe." "Ook met het gokken", vult hij aan, waarmee hij doelt op zijn gokverslaving. "Ik dacht dat daar de oplossing lag voor mijn problemen, zoals schulden. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik heb veel geleend. Je wringt je in allerlei bochten om te overleven. Het ergste vind ik dat ik de mensen die mij geholpen hebben, heb teleurgesteld."

"Dat raakte me zó erg dat het voor mij de ommekeer was."

De verslaving trok Rob steeds dieper het dal in tot een vriend van hem op een dag een lange mail stuurde. "Hij had mij een flink bedrag geleend, dus toen ik de mail zag dacht ik dat hij heel boos zou zijn. Alleen het bleek het tegenovergestelde. Hij was bezorgd en wilde de Rob die hij kende weer terug." "Dat raakte me zó erg dat het voor mij de ommekeer was", vertelt hij. De afgelopen tijd heeft hij hulp gekregen en is inmiddels uit het dal geklommen. "En nu vond ik het tijd om het jaar af te sluiten door iets te doen waar ik energie van krijg en dat is het entertainen van mensen." De spelshow, waarmee hij vanaf begin volgend jaar live wil gaan TikTok, moet positiviteit brengen voor Rob, maar ook voor anderen. "Het is ook echt niet gerelateerd aan gokken, want dat wil ik niet hebben. Het moet vooral gaan om gezellig een spelletje spelen. Dit doet veel met me na deze periode. Positieve gedachten geven positieve resultaten. Dit is fantastisch." Omroep Brabant heeft de laatste dagen van het jaar een serie ‘Het jaar van…’. Hierin staat een persoon centraal voor wie 2025 een belangrijk jaar was.