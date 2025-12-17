Cornald Maas geen commentator tijdens songfestival: 'Niet passend'

Cornald Maas uit Bergen op Zoom verzorgt volgend jaar niet het commentaar tijdens het Eurovisie Songfestival. Omdat AVROTROS zich uit het evenement heeft teruggetrokken, vindt de omroep het 'niet passend' om dat door een gezicht van de omroep te laten doen, laat AVROTROS weten aan het ANP.

"Nu AVROTROS niet deelneemt en het evenement niet uitzendt, vinden wij het niet passend dat een AVROTROS-presentator het commentaar eventueel zou verzorgen. Dat betekent dat het commentaar in 2026 niet verzorgd zal worden door Cornald Maas", zegt een woordvoerder. "Als Nederland in 2027 weer deelneemt, zal Cornald Maas als vanouds namens AVROTROS het commentaar leveren."

"Ik kijk uit naar de volgende editie en zal dan met het plezier dat ik normaal gesproken aan het songfestival beleef als vanouds verslag doen van het liedjesfestijn", voegt Maas toe. De commentator hoopt dat het evenement dan 'hopelijk in rustiger vaarwater verkeert'.

Boycot

AVROTROS maakte begin deze maand bekend dat de omroep het songfestival in 2026 boycot uit protest tegen de deelname van Israël. De omroep noemde daarbij als reden het menselijke leed in Gaza, de onderdrukking van de persvrijheid en inmenging van de Israëlische regering in de editie van vorig jaar.

De NPO heeft de NOS en NTR gevraagd de uitzendingen rond het songfestival uit te zenden. Wie wel het commentaar gaat verzorgen, is nog niet bekend.

Maas verzorgt al sinds 2004, met uitzondering van de jaren 2011 tot en met 2013, het commentaar bij het songfestival. Tijdens de edities van 2008, 2009 en 2025 deed hij dat alleen. Door de jaren heen werkte hij samen met Willem van Beusekom, Paul de Leeuw, Daniël Dekker, Jan Smit, Sander Lantinga en Jacqueline Govaert.