Enige havo/vwo-school in Oosterhout moet gaan loten: ‘Pijnlijke maatregel’

Toekomstige brugklassers uit Oosterhout moeten vanaf volgend schooljaar mogelijk een stuk verder fietsen. Het Frencken College, de enige havo/vwo-school in Oosterhout, heeft ruimtegebrek. De gemeente heeft een verzoek voor tijdelijke extra huisvesting afgewezen, dus gaat de school nieuwe leerlingen inloten.

Te weinig klaslokalen, drukte in de gangen en geen plek in de fietsenstalling. Het is druk op het Frencken College. Elke schooldag krijgen 1466 havo- en vwo-scholieren er les. Maar de middelbare school, die in 2020 nog compleet is verbouwd, heeft maar plek voor 1390 leerlingen. Dus zullen leerlingen uit groep 8 vanaf volgend schooljaar ingeloot worden.

Waarom gaat het Frencken College nieuwe leerlingen inloten?

De middelbare school in Oosterhout, die als enige in de stad havo en vwo aanbiedt, is razend populair. “Dat is een compliment, maar tegelijkertijd leidt die groei tot een zeer concreet probleem”, schrijft rector-bestuurder Rob Schuurmans in een brief aan de gemeente.

"Verdere groei binnen de huidige muren achten wij niet verantwoord en zelfs onveilig."

Ondanks dat de school in 2023 op eigen kosten al drie noodlokalen heeft geplaatst en de onderbouw en bovenbouw gescheiden pauzes hebben, vindt de rector ‘verdere groei binnen de huidige muren niet verantwoord en zelfs onveilig’.

Daarom voelt het Frencken College zich genoodzaakt om vanaf schooljaar 2026-2027 nieuwe leerlingen in te loten, omdat een structurele oplossing vanuit de gemeente Oosterhout uitblijft.

Er is bijna geen plekje meer te vinden in de fietsenstalling van het Frencken College (foto: Niek de Bruijn)

Waarom wijst de gemeente Oosterhout de aanvraag voor tijdelijke extra huisvesting af?

Pas als het aantal leerlingen met meer dan tien procent overschreden wordt, heeft het Frencken College recht op uitbreiding. Daarbij wordt dan eerst gekeken naar leegstand elders in de stad. Dat staat in de regels over onderwijshuisvesting van de gemeente Oosterhout.

Omdat het leerlingenaantal op het Frencken College voor schooljaar 2026-2027 nog niet dusdanig hoog is, is het verzoek onlangs afgewezen.

Hoeveel toekomstige leerlingen gaat het Frencken College teleur moeten stellen?

Met tegenzin voert het schoolbestuur van het Frencken College nu een loting in. “Het doet pijn dat we niet alle kinderen die naar onze school willen komen, op onze school kunnen plaatsen”, zegt Schuurmans.

Vanaf schooljaar 2026-2027 zijn er 261 brugklassers welkom, waarbij mogelijk voorrang wordt gegeven aan kinderen met broers en zussen op de school. Daarnaast kunnen nog eens 20 leerlingen instromen in klas 2 tot en met 6.

"Kinderen uit onze eigen stad, zullen elders naar school moeten."

Zo’n 150 leerlingen worden de komende drie jaar teleurgesteld. “Op langere termijn zal dit getal nog verder oplopen”, verwacht Schuurmans. “Kinderen uit onze eigen stad, zullen elders naar school moeten.”

Het Frencken College is namelijk de enige havo/vwo-school in Oosterhout. Kinderen die worden afgewezen, zullen voor havo of vwo naar het Cambreur College in Dongen, het Dongemond College in Raamsdonksveer of een middelbare school in Breda moeten fietsen. En die scholen liggen acht tot elf kilometer verderop.

Toekomstige havo- en vwo-scholieren die worden afgewezen op het Frencken College, zullen naar een andere school moeten fietsen (foto: Niek de Bruijn)

Zijn er alternatieven?

Leerlingen slechts 750 meter verderop onderbrengen op het Hanze College is geen optie. “Dat gebouw is aan het einde van zijn levensduur", zegt de gemeente Oosterhout. De vmbo-school verhuist daarom naar een locatie langs het Wilhelminakanaal.

Het gebouw van het Hanze College in Oosterhout is aan het einde van zijn levensduur (foto: Niek de Bruijn)

Ook het Sint Oelbert Gymnasium, aan de overkant van het kanaal, valt af. “Het verspreiden van leerlingen en docenten over meerdere locaties leidt tot roosterproblemen, verlies van samenhang en een onveiligere leeromgeving”, schrijft de rector in zijn brief. Een dependance is pas een optie ‘als die een volwaardig onderdeel van de school vormt, met eigen voorzieningen en begeleiding’.

Is het besluit van het Frencken College al definitief?

Het besluit van de school staat nog niet vast, maar dan moet de gemeente vanaf januari wel geld vrijmaken voor tijdelijke extra huisvesting op het schoolterrein, zegt de rector. “Wij geloven dat het nog mogelijk is om voor schooljaar 2026-2027 een oplossing te realiseren en loting te voorkomen. Maar de tijd dringt.” Uiterlijk een week voor de open dag op 30 januari, wil het Frencken College haar besluit communiceren naar toekomstige leerlingen uit groep 8.