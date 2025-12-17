Willem II zonder luidruchtigste supporters door vuurwerkstraf

Willem II speelt op 9 januari de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zonder de luidruchtigste supporters. De club uit Tilburg heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd en laat KingSide en Vak E leeg.

De supporters van Willem II van die tribunes worden bestraft voor het afsteken van veel vuurwerk tijdens het thuisduel van 15 november met FC Emmen. Die wedstrijd begon daardoor later. Het was het vijfde incident met vuurwerk in twee jaar bij Willem II.