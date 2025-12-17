Navigatie overslaan

Willem II zonder luidruchtigste supporters door vuurwerkstraf

Vandaag om 16:50 • Aangepast vandaag om 17:20
Supporters van Willem II met een sfeeractie (foto: Leon Voskamp).
Supporters van Willem II met een sfeeractie (foto: Leon Voskamp).

Willem II speelt op 9 januari de thuiswedstrijd tegen ADO Den Haag zonder de luidruchtigste supporters. De club uit Tilburg heeft een schikkingsvoorstel van de KNVB geaccepteerd en laat KingSide en Vak E leeg.

Profielfoto van Bert van Doorn
Geschreven door
Bert van Doorn

De supporters van Willem II van die tribunes worden bestraft voor het afsteken van veel vuurwerk tijdens het thuisduel van 15 november met FC Emmen. Die wedstrijd begon daardoor later. Het was het vijfde incident met vuurwerk in twee jaar bij Willem II.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.