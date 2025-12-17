Navigatie overslaan

82 kilo vuurwerk gevonden in kelder van appartementencomplex in Helmond

Vandaag om 17:14 • Aangepast vandaag om 18:03
Archieffoto: Karin Kamp.
Archieffoto: Karin Kamp.

In Helmond hebben agenten dinsdag 82 kilo vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag opgeslagen in een kelderbox van een appartementencomplex aan de Max Euwestraat. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De politie besloot een kijkje te nemen bij de opslag, nadat zij een anonieme tip hadden gekregen.

In de box vonden zij verschillende soorten zwaar vuurwerk, uit categorie F3. Ook lag er in de opslag vuurwerk dat aan elkaar was vastgemaakt. In totaal is er 82 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Twee mensen zijn aangemerkt als verdachte en worden verhoord door de politie.

Het vuurwerk wordt vernietigd.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.