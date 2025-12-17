82 kilo vuurwerk gevonden in kelder van appartementencomplex in Helmond

In Helmond hebben agenten dinsdag 82 kilo vuurwerk gevonden. Het vuurwerk lag opgeslagen in een kelderbox van een appartementencomplex aan de Max Euwestraat.

De politie besloot een kijkje te nemen bij de opslag, nadat zij een anonieme tip hadden gekregen.

In de box vonden zij verschillende soorten zwaar vuurwerk, uit categorie F3. Ook lag er in de opslag vuurwerk dat aan elkaar was vastgemaakt. In totaal is er 82 kilo vuurwerk in beslag genomen.

Twee mensen zijn aangemerkt als verdachte en worden verhoord door de politie.

Het vuurwerk wordt vernietigd.