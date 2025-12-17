Navigatie overslaan

Meerdere caravans in brand in Zeeland

Vandaag om 18:21 • Aangepast vandaag om 19:33
Meerdere caravans zijn volledig afgebrand (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Meerdere caravans zijn woensdagavond in brand gevlogen op de Hogeweg in Zeeland. De brandweer is met verschillende wagens aanwezig om het vuur te blussen. 

De melding van de brand kwam om kwart voor zes binnen bij de meldkamer. Een uur later was het vuur onder controle.

Er zijn vier caravans volledig afgebrand, alleen het frame is overgebleven. Ook is er een vijfde erg beschadigd geraakt. 

De brandweer was met twee waterwagens, een hoogwerker, een tankautospuit en een ademluchtploeg aanwezig. Er werd zowel vanuit de hoogwerker als vanaf de grond geblust met een waterkanon. 

Het naastgelegen pand werd daarnaast nat gehouden om te voorkomen dat het vuur over zou kunnen slaan. Dit lijkt te zijn gelukt. Wel is het pand licht beschadigd. 

Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan, ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. 

Meerdere caravans staan in brand in Zeeland (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Alleen het frame is over van de afgebrande caravans (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
Meerdere caravans zijn volledig afgebrand (foto: Lucas Lammers/Persbureau Heitink).
