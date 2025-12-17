Zeker zes caravans zijn verloren gegaan bij grote brand in Zeeland

Zeker zes caravans zijn woensdagavond in brand gevlogen op de Hogeweg in Zeeland. De brandweer was met verschillende wagens aanwezig om het vuur te blussen. Er zijn zes á acht caravans volledig afgebrand, alleen het frame is overgebleven. Ook is er een caravan erg beschadigd geraakt.

De melding van de brand kwam om kwart voor zes binnen bij de meldkamer. Een uur later was het vuur onder controle.

Brandweer massaal aanwezig

De brandweer was met twee waterwagens, een hoogwerker, een tankautospuit en een ademluchtploeg aanwezig. Er werd zowel vanuit de hoogwerker als vanaf de grond geblust met een waterkanon.

Het naastgelegen pand werd daarnaast nat gehouden om te voorkomen dat het vuur over zou kunnen slaan. Dit lijkt te zijn gelukt. Wel is het pand licht beschadigd.



Geen gewonden

Het is niet bekend hoe de brand heeft kunnen ontstaan. Bij de brand is niemand gewond geraakt.