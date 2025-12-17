De Stint-zaak in Den Bosch en NAC-rellen: dit gebeurde er vandaag
Van de Stint-zaak in Den Bosch tot de NAC-rellen: dit zijn de vijf verhalen die je op woensdag gelezen moet hebben.
Op de laatste zittingsdag in het strafproces over het fatale Stint-ongeluk bij de rechtbank in Den Bosch kregen directeuren Edwin Renzen en Peter Noorlander het laatste woord. Ze hadden een verklaring voorbereid die Renzen wilde voorlezen, maar de nabestaanden wilden die niet horen en liepen vlak voor de laatste woorden de zaal uit. Je leest het hier.
Zes NAC-supporters hebben een taakstraf van 160 uur gekregen voor hun aandeel in de rellen na de wedstrijd tegen Feyenoord in de Kuip. Ze duwden een eetkraam om waarbij medewerkers bekneld raakten. Twee supporters kregen een zwaardere straf omdat zij het ook op personen hadden gemunt. Check het hier.
Ryanair-afhandelaar Skytanking op Eindhoven Airport wordt overgenomen door concurrent Viggo. Vakbond FNV is blij en hoopt dat hiermee een einde komt aan de problemen met vertragingen en personeelstekorten. De overname betekent mogelijk wel duurdere tickets. Lees hier het verhaal.
Peter Gillis ontkent alle beschuldigingen van mishandeling door zijn ex-vriendin Nicol Kremers. Dat meldt zijn advocaat woensdag in de rechtbank in Den Bosch. Kremers deed aangifte van onder meer het uit de oren trekken van een oorbel en het bijten in rug en neus. Gillis en zijn advocaat uiten twijfels over de echtheid van de foto’s waarop verwondingen te zien zijn.