Romeinse munten gevonden in Kasteren: 'Uniek inkijkje in verleden'

Tussen de klei en graswortels van een nieuw natuurgebied aan de Savendonksestraat in Kasteren (Liempde) zijn de afgelopen maanden elf Romeinse munten gevonden. Ze kwamen aan het licht nadat de bovenste grondlagen van het terrein werden verwijderd voor de uitbreiding van natuurgebied De Geelders.

Tijdens dit onderzoek werden op 13 en 15 december nog een bronzen en een zilveren munt gevonden.

In september ontdekten twee amateurarcheologen uit Schijndel onafhankelijk van elkaar negen Romeinse munten. Nadat ze hun vondsten hadden gemeld, besloot de gemeente Boxtel het terrein professioneel te laten onderzoeken.

Waarom zijn de munten nu pas ontdekt?

De munten lagen al die tijd dicht bij het oppervlak, maar werden pas zichtbaar toen het terrein werd afgegraven voor het nieuwe natuurgebied. Omdat niet duidelijk was hoe de munten oorspronkelijk waren begraven – bijvoorbeeld in een kuil, een greppel of een pot – besloot de gemeente een professioneel archeologisch onderzoek te laten uitvoeren.

De elf munten liggen verspreid in de bovenste bodemlaag, die vermoedelijk in de 17e tot 19e eeuw is ontstaan toen het terrein werd omgespit voor weiland. Omdat de munten dicht bij elkaar liggen, is het aannemelijk dat ze oorspronkelijk bij elkaar hoorden.

De meeste munten zijn van vóór het Romeinse Keizerrijk en duidelijk versleten, waardoor de afbeeldingen en letters er niet meer scherp op te zien zijn. Een uitzondering is een zilveren denarius uit de regeerperiode van keizer Galba (68–69 na Christus), die uitzonderlijk goed bewaard is gebleven.

Waarom is dit belangrijk voor Boxtel?

Wethouder Désiré van Laarhoven benadrukt het belang van de vondst: "Deze bijzondere muntschat geeft ons een unieke inkijk in het verleden van onze gemeente. Het is heel mooi om te zien hoe vrijwilligers, professionals en de gemeente samenwerken om ons erfgoed te onderzoeken en te beschermen. Dankzij hun inzet komen we steeds meer te weten over de geschiedenis van Boxtel en Liempde."

De verdere analyse van de munten wordt uitgevoerd door archeologisch adviesbureau RAAP. De gemeente bedankt alle vrijwilligers, het archeologisch team en de Marggraff Stichting, eigenaar van het perceel, voor hun inzet en medewerking. De gemeente zal de resultaten van het onderzoek op een later moment bekendmaken.