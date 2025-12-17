Harrie Lavreysen is voor tweede keer op rij Sportman van het Jaar

Harrie Lavreysen is uitgeroepen tot Sportman van het Jaar 2025. De baanwielrenner werd woensdag op Papendal boven Mathieu van der Poel en Jenning de Boo verkozen. Het is voor de Luyckgestelnaar het tweede jaar op rij dat hij de prijs wint.

'Echt niet verwacht' Dat dit WK zo goed zou verlopen, had Lavreysen zelf niet verwacht. Voor het WK zei hij: "Ik vrees dat ik wat ik vorig jaar gedaan heb, nooit meer ga evenaren." Daar moet hij nu toch op terugkomen. "Ik heb mezelf echt verbaasd. Dit had ik echt niet verwacht."

Lavreysen pakte op het WK baanwielrennen in Chili dit jaar liefst vier gouden medailles. Vorig jaar kreeg hij al de bijnaam 'Hattrick Harrie', nadat hij drie gouden medailles won op de Olympische Spelen en aanvullend succes boekte op het WK. Toen kreeg hij ook al de prijs voor Sportman van het Jaar.

Hij vervolgt: "Ik heb dit jaar maar aan heel weinig wedstrijden meegedaan, maar op het WK had ik niet meer kunnen doen." Tussen kerst en oud en nieuw probeert hij zijn jaar goed af te sluiten op het NK Baanwielrennen in Apeldoorn.



Geen prijs voor Van der Poel

De recordolympiër rekende tijdens de verkiezingen onder anderen af met Mathieu van der Poel. De veld- en baanwielrenner en mountainbiker kende een topjaar, met veel succes in het veldrijden. Daarnaast reed de 30-jarige lange tijd in het geel tijdens de Tour de France. Hij was niet aanwezig op het evenement, omdat hij zich voorbereidt op zijn wedstrijden in het veldrijden.

Het is het derde jaar op rij dat een Brabantse sporter de prijs Sportman van het Jaar wint. In 2024 won Lavreysen de prijs ook al en in 2023 ging Mathieu van der Poel ermee aan de haal.

Vink Parasportman van het Jaar

Rolstoeltennisser Niels Vink werd gekozen tot Parasportman van het Jaar. De Helmonder won de grandslamtoernooien Wimbledon en US Open in het enkelspel en met Guys Sasson aan zijn zijde de dubbeltitels op Roland Garros, Wimbledon en US Open.

Vink raakte zwaar geëmotioneerd tijdens zijn speech. Hij bracht eerbetoon aan zijn in september overleden trainer Hans Jurgen Striek.



Oeuvreprijs Ireen Wüst

Schaatsster Ireen Wüst uit Goirle heeft tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. Die oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een sporter met buitengewone verdiensten voor de Nederlandse sport.