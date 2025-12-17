Ontsnapte rattenslang gevonden in Waalwijks park

Een wandelaar stuitte woensdag op een onverwachte vondst in Waalwijk: een slang van ongeveer een meter lang lag bij de ingang van het Wandelpark aan de Moonenlaan. Volgens Rens van Lieshout, coördinator van Dierenambulance Brabant Noord-Oost, was het dier door de kou nauwelijks nog in beweging en werd het meteen naar een opvang gebracht.

Kim Panhuijzen Geschreven door

De melding kwam eind van de middag binnen bij de alarmcentrale van de dierenambulance. "Een omstander had het dier gezien en ons gebeld. We hebben er direct een auto naartoe gestuurd", vertelt Van Lieshout. De melder hield het dier onder controle totdat de dierenambulance arriveerde. Meer dood dan levend

Eenmaal ter plaatse bleek al snel dat de slang er slecht aan toe was. "De temperaturen zijn nu erg laag en dit soort dieren heeft warmte nodig om te kunnen overleven", zegt Van Lieshout. "Het dier was eigenlijk meer levenloos dan levend. Het was zelfs moeilijk te beoordelen of hij nog leefde."

Het gaat om een rattenslang, een niet-giftige slang die vaker als huisdier wordt gehouden. "Het is geen dier dat in de Nederlandse natuur thuishoort. Ze worden gehouden in terraria en kunnen dus ontsnappen", legt hij uit. Naar opvang in Tilburg

De slang is direct gevangen en overgebracht naar Dierenpark Oliemeulen in Tilburg. "Dat is een gespecialiseerde opvang. Zij kijken hoe het dier eraan toe is en verzorgen de verdere nazorg", zegt Van Lieshout. Het is mogelijk dat de slang door de kou in een diepe rust is beland. Hoe het nu met het dier gaat, wordt op een later moment bekendgemaakt. Oproep aan eigenaar

Omdat het om een gehouden dier gaat, wordt nu gezocht naar de eigenaar. “Als die zich niet binnen veertien dagen meldt, wordt de slang herplaatst."