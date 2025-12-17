Schaatsster Ireen Wüst geëerd met Carrièreprijs op Sportgala: 'Enorme eer'

Schaatsster Ireen Wüst heeft tijdens het Sportgala op sportcentrum Papendal de Fanny Blankers-Koen Carrièreprijs ontvangen. Die oeuvreprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een sporter met buitengewone verdiensten voor de Nederlandse sport.

Wüst schaatste in haar carrière een enorme erelijst bij elkaar. De nu 39-jarige sportster uit Goirle is de enige sporter ter wereld die op vijf opeenvolgende Olympische Winterspelen een individuele gouden medaille won. Met in totaal zes gouden, vijf zilveren en twee bronzen medailles is ze de succesvolste Nederlandse olympiër ooit.

"De betekenis van Ireen Wüst voor de Nederlandse sport overstijgt de medaillespiegel en haar prestaties op het ijs. Met haar werklust, nuchtere kijk en openheid over thema's als mentale gezondheid bij sporters is ze een rolmodel voor velen", luidt het juryrapport.

Ze kreeg de bijbehorende award uit handen van oud-profvoetballer Ruud Gullit, die de Carrièreprijs vorig jaar kreeg.

Wüst noemt de prijs een enorme eer. "Dit is een prijs voor mijn hele carrière, een grotere eer kun je niet krijgen", zegt de voormalig topschaatsster die dit jaar moeder werd. "Of er nog ruimte is voor deze prijs in mijn huis? Ik moet eerlijk zeggen dat ik enkele prijzen heb verdeeld over familie en vrienden, dus er is nog wel plek. Maar misschien geef ik deze wel aan mijn ouders."