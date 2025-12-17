TOP Oss klaar in KNVB Beker na nederlaag tegen FC Utrecht

TOP Oss heeft woensdagavond niet voor een stunt gezorgd in de KNVB Beker. Het verschil tussen de laagvlieger in de Keuken Kampioen Divisie en middenmoter in de Eredivisie was te groot: 0-2.

Nadat TOP Oss in de eerste bekerronde won van amateurclub HHC uit Hardenberg, kwam FC Utrecht uit de koker voor de volgende ronde. De bekerwedstrijd leefde in Oss en het Frans Heesen Stadion zat woensdagavond dan ook een stuk voller dan normaal gesproken in de competitie. Na een sfeeractie van de Osse supporters was het wachten op spektakel op het veld, maar dat bleef uit.

De beginfase van de wedstrijd was voorzichtig, maar daarna namen de Utrechters het heft in handen. TOP Oss-doelman Mike Havekotte moest meerdere keren redding brengen. Na iets meer dan een half uur spelen was de keeper wel kansloos, toen Emirhan Demircan na een corner in de rebound binnentikte.

In de tweede helft leek het spel lange tijd op dat voor rust. TOP Oss was niet bij machte om het FC Utrecht echt moeilijk te maken, maar de Eredivisionist wist ook niet te overtuigen. Het laatste kwartier ging de thuisploeg meer risico nemen in de hoop de gelijkmaker af te dwingen. Dat lukte niet en in de slotfase was het Victor Jensen die de stand verdubbelde: 0-2.