Wijkagent brengt zieke Artur laatste bezoek: 'Neem ik voor altijd mee'

Een bijzonder en ontroerend verzoek kwam onlangs binnen bij wijkagent Niels uit Helmond. Artur, een man die hij al jaren kent uit de binnenstad, vroeg of hij hem nog één keer wilde zien. Artur verblijft in een hospice, is ongeneeslijk ziek en wist dat het een afscheid zou zijn. ''Dit neem ik voor altijd mee'', zegt wijkagent Niels.

Het was geen normale afspraak voor de wijkagent. "Artur liet me weten dat hij niet lang meer te leven heeft en graag afscheid wilde nemen. Dan stap je toch met lood in je schoenen zo’n hospice binnen", aldus de wijkagent op social media.

Wat volgde was een warm en open gesprek. Artur wilde Niels bedanken voor de gesprekken die ze door de jaren heen hebben gehad en wat Niels als wijkagent voor hem heeft betekend. "Voor mij een kleine moeite maar mooi om zijn waardering op deze manier te krijgen, kippenvel."

Zelfontworpen sokken

Als blijvende herinnering had Arthur iets bijzonders gemaakt: een paar sokken, door hemzelf ontworpen. "Dat hij daar nog de moeite voor heeft genomen, vind ik ongelooflijk", zegt de wijkagent. “Een heel mooi en ontroerend gebaar."

Binnen de politie gelden strikte kledingregels: onder het uniform mogen alleen zwarte sokken gedragen worden. Toch besloot Niels voor Artur een uitzondering te maken. "Ik heb hem beloofd dat ik ze zou dragen en ik heb dan ook meteen de daad bij het woord gevoegd."