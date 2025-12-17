Lavreysen nuchter na winnen sportprijs: 'Dat is toch een beetje Brabants'

Harrie Lavreysen is blij met zijn verkiezing tot Sportman van het Jaar 2025. De Luykgestelnaar kreeg de prijs dinsdagavond op Papendal uitgereikt. Maar aan een museum of huldiging in Luyksgestel moet de 28-jarige baanwielrenner niet denken: "Ik heb tegen Luyksgestel gezegd dat ze me na LA eventueel pas mogen huldigen."

"Deze gaat zeker een mooi plekje krijgen", zegt Lavreysen na het showen van de bokaal. "Ik kan ondertussen een museum beginnen, maar daar heb ik niet zoveel behoefte aan."

De baanwielrenner won de prijs, mede doordat hij vier gouden medailles pakte op het WK in Chili van afgelopen oktober. Vorig jaar werd de renner ook al verkozen tot Sportman van het Jaar: "Deze is wel misschien wel extra mooi, omdat het geen Olympisch jaar is."

Op een huldiging in Luyksgestel hoeven we dit keer niet te rekenen. "Ik heb tegen het dorp gezegd dat ik als ik weer gehuldigd wordt, dat het dan pas na LA zal zijn", lacht Lavreysen. Sowieso loopt de Nederlandse recordolympiër niet te koop met al zijn prijzen: "Dat is toch een beetje Brabants. Ik ben ook maar een mens en ben vooral blij met mijn prestaties."

Ondanks dat Lavreysen alles in het baanwielrennen al gewonnen heeft, blijft hij gemotiveerd: "Ik wil sowieso nog het wereldrecord op de 200 meter terugwinnen. Dat is echt een doel dat ik nog heb."