Man verkrachtte en doodde Yvonne: eis 20 jaar en tbs

Het openbaar ministerie (OM) wil dat Elias M. voor het seksueel misbruiken en doden van Yvonne (75) uit Halsteren twintig jaar de gevangenis in gaat en daarna wordt behandeld in een tbs-kliniek met dwangverpleging. De officier van justitie omschreef Elias donderdag als ‘een gewetenloze man met een gebrek aan empathie.’ Het OM denkt ook dat de man zich verbergt achter psychoses en wietgebruik. ‘Hij meende over haar te mogen beschikken voor zijn eigen lusten’

Yvonne en Elias kwamen elkaar tegen bij het Wasven. Elias viel haar aan, er ontstond een worsteling. De vrouw werd verkracht. Daarna wurgde en smoorde hij haar. Haar mobieltje telde geen stappen meer vanaf 15.57 uur die middag.

Daar liep ook Elias M. (33) Hij werd sinds enkele maanden behandeld in de nabijgelegen GGZ-kliniek De Mare van Vrederust. De Amsterdammer heeft een lang verleden van verward en agressief gedrag en psychoses en was veroordeeld tot tbs met dwangverpleging voor een verkrachting, mishandeling en schennispleging.

De misdrijven dateren van 10 oktober 2023. Slachtoffer Yvonne (75) wandelde die middag in de bossen bij Halsteren. Haar man was al iets eerder naar huis gegaan. De vrouw liep nog een stuk verder richting het Wasven.

Zoekactie

Elias bedekte de vrouw met bladeren en takjes. Een passante zag iemand in het bos met bladeren in zijn handen. Het seksueel misbruik en de moord op Yvonne duurden nauwelijks een kwartier. Het OM denkt hij haar doodde om ermee weg te komen.

Thuis in Halsteren maakte de man van Yvonne zich intussen steeds meer zorgen.

Rond zessen belde hij de politie. Die startte een zoekactie. Kort na middernacht werd het lichaam van Yvonne gevonden. Op haar stoffelijk overschot zat dna van Elias. Hij werd enkele dagen later opgepakt.

Duivel

Bij de politie en ook woensdag bij de rechter vertelde hij dat hij gedwongen werd. “Ik zag haar op een afstandje. Toen zag ik de duivel of demon in mijn lichaam komen. Stemmen zeiden heel luid dat het slachtoffer ook een duivel is en mij zou gaan vermoorden en seksuele dingen zou gaan doen bij mij.” Hij noemde het zelf ‘waanideeën’.

Het OM stoort zich aan telkens dezelfde boodschap dat hij zich niks herinnerde. “Wat het OM betreft, zwalkt en draait hij in zijn verklaringen.”

Stoornissen

Psychologen en psychiaters onderzochten hem en vonden stoornissen die hem ontregelen. Psychoses, schizofrenie, antisociale trekken en problematisch wietgebruik. Deskundigen zien hem ook als verminderd toerekeningsvatbaar.

Maar het OM stelt dat M. in Halsteren juist in een stabiele periode zat. Psychoses waren afgenomen en zijn medicatie werd verlaagd. Deskundigen zagen een laag risico op herhaling.

Volgens het OM probeert Elias M. iedereen ervan te overtuigen dat hij psychotisch was tijdens de moord maar het is onwaarschijnlijk dat hij dit verborgen kon houden. “Er waren in de Mare geen aanwijzingen voor een volledige psychose.”



Vaststellen wat er in zijn hoofd omging op die dag is belangrijk voor de straf. Als hij toen niet psychotisch maar helder was, kan hij een hogere straf krijgen.



Dierbare

Het OM koos voor zo’n zware straf. “Het verlies van een dierbare roept om een vergelding”, zei de officier. De officier neemt hem ook zijn proceshouding kwalijk: hij gaf nimmer opheldering.

Omdat er een groot gevaar is op herhaling wil het OM hem in een zeer hoog beveiligde kliniek. FPC. “Hij moet inzicht in zijn stoornis krijgen.”



Donderdagmiddag komt de advocaat van Elias nog aan het woord. Op 26 januari doet de rechtbank in Breda uitspraak.