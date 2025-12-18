Boer Corné deelt aardappelen gratis uit: 'Zonde om weg te gooien'

Nog aardappelen nodig voor een lekkere stamppot in deze wintermaanden? Aardappelboer Corné de Rooij deelt zaterdag opnieuw gratis aardappelen uit in Riel. Door het grote overschot en de ingestorte prijzen is de opbrengst nu zo laag dat hij ze gewoon weggeeft.

Normaal gesproken levert Corné frietaardappels aan grote spelers zoals McCain en Aviko. Dit jaar loopt de export veel minder en ook de consumptiemarkt zit vol.

Achter deze vriendelijke actie schuilt een minder vrolijk verhaal, vertelt de boer aan Omroep Tilburg . Dit jaar heeft Corné te maken met een gigantisch overschot. "We hebben een vrij serieuze akkerbouwtak, dit jaar is de aardappelverkoop eigenlijk niet te doen,” legt hij uit. “In Nederland zijn 8,5 procent meer aardappels geteeld en de markt heeft gewoon geen interesse. De prijs is dramatisch laag.”

“Er zijn gewoon te veel aardappels. Met aardappelen voor oktober gerooid, verdienen wij normaal 20 tot 24 cent per kilo, in topjaren zelfs 50 cent." Nu staat de notering volgens Corné nog op anderhalve cent per kilo. "Zo laag heb ik het nog niet gezien.”

Tijdens de Wintermarkt in Goirle konden Corné en zijn team vorig weekend al ongeveer 4.500 kilo aardappelen gratis uitdelen. Zaterdag zet hij in Riel opnieuw een volle bak aardappelen neer voor iedereen die ze kan gebruiken. Dit gebaar sluit goed aan bij zijn rol als fractievoorzitter van Gezond Verstand Goirle/Riel, waarbij hij betrokken is bij zijn medebewoners en lokale initiatieven.

De oorzaak van het overschot ligt deels bij het weer, maar vooral bij het grotere gebied waar aardappelen vandaan komen en nieuwe telers die instappen. “Afgelopen jaar zijn er best veel nieuwe telers bijgekomen. Nederland heeft dit jaar 8,5 procent meer aardappels geteeld. Dat is natuurlijk een groot getal”, vertelt Corné.

Hij verwacht dat de markt zich deels zelf weer zal herstellen: lage prijzen kunnen er volgend jaar voor zorgen dat telers minder aardappelen planten.