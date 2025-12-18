Voor doelpunten, héél veel doelpunten, moest je dit jaar in Eindhoven zijn

Of Eindhoven dé voetbalhoofdstad van Nederland is, zal altijd voer voor discussie zijn. Maar het is wel dé doelpuntenhoofdstad van Nederland in 2025. Nergens werd dit jaar zoveel gescoord in de Ere- en eerste divisie als in de Eindhovense stadions.

74 doelpunten. Dat is het totale aantal goals (voor en tegen) dat bezoekers van het Philips Stadion konden zien in 2025. In het stadion van PSV werd daarmee in 2025 het meeste gescoord van alle stadions in het Nederlandse betaald voetbal. En dan is alleen gekeken naar de wedstrijden in de Eredivisie en eerste divisie. Doelpuntrijke duels van PSV als de 6-2 overwinning op Napoli en de 1-7 nederlaag tegen Arsenal in de Champions League zijn dus niet meegerekend. Waarom wordt er zoveel gescoord in Eindhoven?

Data-journalist Bart Frouws van Voetbal International zette alle doelpunten op een rijtje. Hij heeft wel een verklaring voor het hoge aantal doelpunten in Eindhoven. "Als je kijkt naar PSV, dan speelt het aanvallende voetbal van trainer Peter Bosz mee, maar er lopen natuurlijk ook gewoon goede spitsen", zegt Frouws.