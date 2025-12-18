Voor doelpunten, héél veel doelpunten, moest je dit jaar in Eindhoven zijn
Of Eindhoven dé voetbalhoofdstad van Nederland is, zal altijd voer voor discussie zijn. Maar het is wel dé doelpuntenhoofdstad van Nederland in 2025. Nergens werd dit jaar zoveel gescoord in de Ere- en eerste divisie als in de Eindhovense stadions.
74 doelpunten. Dat is het totale aantal goals (voor en tegen) dat bezoekers van het Philips Stadion konden zien in 2025. In het stadion van PSV werd daarmee in 2025 het meeste gescoord van alle stadions in het Nederlandse betaald voetbal.
En dan is alleen gekeken naar de wedstrijden in de Eredivisie en eerste divisie. Doelpuntrijke duels van PSV als de 6-2 overwinning op Napoli en de 1-7 nederlaag tegen Arsenal in de Champions League zijn dus niet meegerekend.
Waarom wordt er zoveel gescoord in Eindhoven?
Data-journalist Bart Frouws van Voetbal International zette alle doelpunten op een rijtje. Hij heeft wel een verklaring voor het hoge aantal doelpunten in Eindhoven. "Als je kijkt naar PSV, dan speelt het aanvallende voetbal van trainer Peter Bosz mee, maar er lopen natuurlijk ook gewoon goede spitsen", zegt Frouws.
Opvallend is dat plek 2 en plek 3 op de doelpuntenranglijst ingenomen worden door de twee andere Eindhovense stadions. Frouws: "Als je nog twijfelt over een seizoenkaart, in Eindhoven zit je goed!"
FC Eindhoven en Jong PSV
In het Jan Louwers Stadion van FC Eindhoven waren er dit jaar 73 doelpunten te zien, eentje minder dan bij grote broer PSV. Op plek drie staat het Ten Cate Stadion De Herdgang, waar Jong PSV zijn wedstrijden speelt. Daar werd 69 keer gescoord.
Frouws: "Als je kijkt naar de statistieken dan wordt er überhaupt veel geschoten in Eindhoven. Er is dus veel spektakel te zien in de stadions, helaas voor het thuispubliek niet altijd aan de goede kant." Want hij berekende dat FC Eindhoven en Jong PSV net iets meer dan de helft van het aantal doelpunten tégen kregen. Bij PSV is dat ongeveer een derde.
Hét doelpuntenstadion van Nederland
Met nog één speelronde te gaan in 2025 speelt alleen FC Eindhoven nog een thuiswedstrijd. Die ploeg treft vrijdag thuis Jong AZ. Wordt daarin minimaal twee keer gescoord, dan is het Jan Louwers Stadion hét doelpuntenstadion van Nederland en niet het stadion van landskampioen PSV.
Alleen Eredivisionist Heracles lijkt een Eindhovense top 3 nog te kunnen dwarsbomen. Als enige uit de top van de doelpuntenranglijst speelt die ploeg dit weekend thuis, tegen SC Heerenveen. De teller in het stadion in Almelo staat op 66.