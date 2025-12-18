Ontsnapte rattenslang in Waalwijk is overleden

De rattenslang die woensdag in Waalwijk werd gevonden is overleden, dat meldt de opvang waar het dier woensdagavond naar toe is gebracht. Het diertje werd gevonden bij de ingang van het Wandelpark aan de Moonenlaan.

Een wandelaar had het dier van ongeveer een meter opgemerkt en de dierenambulance ingeschakeld. Volgens coördinator Rens van Lieshout was de slang door de kou nauwelijks in beweging en 'meer dood dan levend'.

Wat is er gebeurt met de slang?

De slang werd direct naar een opvang voor gevonden dieren gebracht in Tilburg. Daar bleek het dier echter bij aankomst al overleden te zijn.

Volgens een woordvoerder van de opvang wordt het dier geregistreerd en bewaard. De slang kan eventueel later worden opgezet, voor wetenschap worden gebruikt, of op een andere manier worden verwerkt.

De precieze oorzaak van het overlijden is onbekend en de eigenaar van het reptiel heeft nog geen contact gezocht met de opvang.