Provincie forceert besluit over bedrijventerreinen nadat gemeente dwarsligt

Om afspraken over nieuwe bedrijventerreinen in Zuidoost-Brabant alsnog voor elkaar te krijgen, hebben Gedeputeerde Staten ingegrepen. De provincie, twee waterschappen, twintig gemeenten en de Metropoolregio Eindhoven konden het met elkaar eens worden, maar één gemeente lag dwars: de gemeente Eersel.

De afgelopen jaren is in Zuidoost-Brabant door gemeenten, waterschappen en de provincie gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor wonen, werken en verkeer. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan, zijn afspraken over nieuwe bedrijventerreinen.

Er ligt een opgave van 90 hectare aan bedrijventerrein dat erbij moet komen in de Kempengemeenten. Om dat voor elkaar te krijgen, grijpt de provincie nu in.

"Het is een zwaar middel dat we zelden inzetten", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). "Maar de schaalsprong van Zuidoost-Brabant is dan ook niet vrijblijvend. Elke gemeente zal een bijdrage moeten leveren om de regio leefbaar te houden en ruimte te creëren voor een toekomstgerichte economie, zowel voor de huidige als voor nieuwe bewoners."

Gemeente ook tegen woningbouw

Het is niet de eerste keer dat de gemeente Eersel roet in het eten gooit bij plannen voor de ontwikkeling van de regio. Eerder stemde de gemeenteraad ervoor om niet 5500, maar slechts 2750 nieuwe woningen te bouwen. Dat leverde een pittige brief op van de provincie en het vertrek van twee wethouders.

Over de woningbouw neemt de provincie momenteel geen forcerend besluit. Als reden daarvoor geeft de provincie dat minder nieuwbouw in Eersel er niet toe leidt dat er in andere gemeenten geen nieuwe huizen bouwen.

De verouderde afspraken over bedrijventerreinen, hadden dus mogelijk wel tot problemen geleid.