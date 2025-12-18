Provincie grijpt in: Eersel moet ruimte maken voor bedrijventerreinen
De gemeente Eersel moet alsnog ruimte maken voor een 90 hectare groot nieuw bedrijventerrein, in plaats van de 11 hectare die de gemeenteraad wenste. Eerder keerde de gemeenteraad zich tegen plannen die samen met de provincie, waterschappen en twintig andere gemeenten waren gemaakt. De provincie grijpt nu in om de afspraken toch door te laten gaan.
Er ligt een opgave van 90 hectare aan bedrijventerrein dat erbij moet komen in de Kempengemeenten. Om dat voor elkaar te krijgen, forceert de provincie nu de goedkeuring daarvoor.
"Het is een zwaar middel dat we zelden inzetten", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). "Maar de schaalsprong van Zuidoost-Brabant is dan ook niet vrijblijvend. Elke gemeente zal een bijdrage moeten leveren om de regio leefbaar te houden en ruimte te creëren voor een toekomstgerichte economie, zowel voor de huidige als voor nieuwe bewoners."
De afgelopen jaren is in Zuidoost-Brabant door gemeenten, waterschappen en de provincie gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor wonen, werken en verkeer. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan, zijn afspraken over nieuwe bedrijventerreinen.
Afgelopen juli gingen alle betrokken partijen akkoord, behalve gemeente Eersel. Zelfs na verder overleg wilde de gemeente niet instemmen. Partijen in de gemeenteraad vreesden namelijk 'verstening en verstedelijking'.
Daardoor zouden oude afspraken van kracht blijven en ontstond onzekerheid over de aanleg van nieuwe bedrijfslocaties.
Gemeente ook tegen woningbouw
Eerder stemde de Eerselse gemeenteraad ervoor om niet 5500, maar slechts 2750 nieuwe woningen te bouwen. Dat leverde een pittige brief op van de provincie en het vertrek van twee wethouders.
Over de woningbouw neemt de provincie momenteel geen forcerend besluit. Als reden daarvoor geeft de provincie dat minder nieuwbouw in Eersel er niet toe leidt dat er in andere gemeenten geen nieuwe huizen bouwen.
De verouderde afspraken over bedrijventerreinen, hadden dus mogelijk wel tot problemen geleid.