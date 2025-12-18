Provincie grijpt in: Eersel moet ruimte maken voor bedrijventerreinen

De gemeente Eersel moet alsnog ruimte maken voor een 90 hectare groot nieuw bedrijventerrein, in plaats van de 11 hectare die de gemeenteraad wenste. Eerder keerde de gemeenteraad zich tegen plannen die samen met de provincie, waterschappen en twintig andere gemeenten waren gemaakt. De provincie grijpt nu in om de afspraken toch door te laten gaan.

Er ligt een opgave van 90 hectare aan bedrijventerrein dat erbij moet komen in de Kempengemeenten. Om dat voor elkaar te krijgen, forceert de provincie nu de goedkeuring daarvoor.

"Het is een zwaar middel dat we zelden inzetten", zegt verantwoordelijk gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA). "Maar de schaalsprong van Zuidoost-Brabant is dan ook niet vrijblijvend. Elke gemeente zal een bijdrage moeten leveren om de regio leefbaar te houden en ruimte te creëren voor een toekomstgerichte economie, zowel voor de huidige als voor nieuwe bewoners."

De afgelopen jaren is in Zuidoost-Brabant door gemeenten, waterschappen en de provincie gewerkt aan een ontwikkelstrategie voor wonen, werken en verkeer. Een van de belangrijkste onderdelen daarvan, zijn afspraken over nieuwe bedrijventerreinen.