Man raakt gewond bij botsing op kruising in Dongen

Een man is donderdagochtend gewond geraakt bij een botsing tussen twee auto's op een kruising in Dongen. Het ongeval gebeurde op de kruising van de Vierbundersweg met de Kanaaldijk Noord.

De gewonde man zat in een van de auto's. Het is onduidelijk of het gaat om de bestuurder. Hij is in de ambulance gecontroleerd, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De kruising werd kort afgesloten door de hulpdiensten. De politie onderzoekt de oorzaak van het ongeval.