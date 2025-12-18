Tien jaar na V&D‑faillissement: zo staan de oude panden er nu voor
Het is bijna tien jaar geleden dat warenhuisketen V&D failliet ging, een gebeurtenis die het straatbeeld van veel Brabantse binnensteden voorgoed veranderde. Wat ooit de kloppende harten van winkelgebieden waren, zijn nu gebouwen met andere bestemmingen. Sommigen staan zelfs nog deels leeg.
Op 31 december 2015 ging V&D failliet. De keten had 62 vestigingen in Nederland, waarvan acht in Noord‑Brabant. Het faillissement liet een leegte achter in veel stadscentra en bracht tienduizenden werknemers werkloosheid.
Sindsdien kregen veel voormalige warenhuizen allemaal een nieuwe functie: van winkels en horeca tot kantoren en woningen. Hieronder een overzicht van de oude V&D-locaties in Brabant en hoe ze er nu bij staan.
Breda
Het V&D-pand in winkelcentrum De Barones was ooit een van de grootste warenhuizen van Breda. Na het faillissement van V&D in 2015 nam Hudson’s Bay tijdelijk de ruimte over, maar die keten vertrok eind 2019 uit Nederland.
Nu is het pand verdeeld over meerdere huurders, vooral modewinkels en andere winkels of bedrijven. Sommige verdiepingen staan nog leeg, maar het gebouw blijft een belangrijke trekker in het centrum.
Den Bosch
Het V&D-pand aan de Schapenmarkt stond na het faillissement een tijd leeg en werd later tijdelijk gebruikt door kledingzaak De KOOPman. In 2023 kwam het pand opnieuw leeg te staan. Het gebouw staat nog steeds te huur en stadsplanners kijken hoe het kan worden herontwikkeld. Voorlopig blijft het een opvallend leegstaand gebouw in het hart van de stad.
Eindhoven
Het iconische V&D-gebouw in Eindhoven op de hoek van de Vrijstraat en Rechtestraat kreeg in 2021 een tweede leven als Department Eindhoven. Het huisvest nu een mix van winkels, horeca en kantoren en blijft een belangrijke plek in het stadscentrum. Het is een geslaagd voorbeeld van hoe een voormalig warenhuis een nieuwe bestemming kan krijgen.
Oss
Het oude V&D-pand in het centrum van Oss is in 2020 gesloopt voor het Walkwartier-project. Waar vroeger het warenhuis stond, staat nu een stadsblok met woningen, winkels en horeca. Ook zijn er cultuur- en publieksvoorzieningen en een plein dat mensen moet aantrekken om te wonen, werken en ontspannen.
Roosendaal
Het voormalige V&D-pand aan de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein in Roosendaal stond jarenlang leeg, maar de sloop is onlangs gestart. Op de plek van het warenhuis wordt het appartementencomplex De Roosenboom gebouwd, met 163 woningen.
Tilburg
Het oude V&D-pand aan de Heuvelstraat en het Pieter Vreedeplein in Tilburg is sinds het faillissement flink veranderd. Eerst zat er Hudson’s Bay, dat eind 2019 vertrok, daarna kreeg het gebouw een nieuwe invulling met meerdere winkels.
Inmiddels zit de KOOPman, een grote modewinkel, in het pand. Daarnaast zijn er rondom het pand ook verschillende andere winkels waardoor het gebouw weer een levendig onderdeel van het winkelgebied is en dagelijks veel bezoekers trekt.
Bergen op Zoom
Het oude V&D-pand in Bergen op Zoom is helemaal vernieuwd en heet nu Anno 52. Bovenin zitten 45 luxe appartementen, en onderin is ruim 1.000 m² aan winkel- en kantoorruimte.
In 2026 verhuist de Rabobank naar een deel van de begane grond, de rest van de ruimte is beschikbaar voor winkels, kantoren of andere diensten. Zo krijgt het gebouw eindelijk weer een functie en is het een bruisend begin van de binnenstad, vlakbij het station en de Grote Markt.
Uden
Het oude V&D-pand aan de Hoek Promenade in Uden opende begin 2015, maar de keten hield het niet lang vol. Na het faillissement kreeg het pand een nieuwe invulling: een mix van detailhandel en horeca. Het gebouw biedt ruimte aan verschillende winkels en een restaurant en blijft zo een levendige plek in het centrum.