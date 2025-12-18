Tien jaar na V&D‑faillissement: zo staan de oude panden er nu voor

Het is bijna tien jaar geleden dat warenhuisketen V&D failliet ging, een gebeurtenis die het straatbeeld van veel Brabantse binnensteden voorgoed veranderde. Wat ooit de kloppende harten van winkelgebieden waren, zijn nu gebouwen met andere bestemmingen. Sommigen staan zelfs nog deels leeg.

Op 31 december 2015 ging V&D failliet. De keten had 62 vestigingen in Nederland, waarvan acht in Noord‑Brabant. Het faillissement liet een leegte achter in veel stadscentra en bracht tienduizenden werknemers werkloosheid. Sindsdien kregen veel voormalige warenhuizen allemaal een nieuwe functie: van winkels en horeca tot kantoren en woningen. Hieronder een overzicht van de oude V&D-locaties in Brabant en hoe ze er nu bij staan. Breda

Het V&D-pand in winkelcentrum De Barones was ooit een van de grootste warenhuizen van Breda. Na het faillissement van V&D in 2015 nam Hudson’s Bay tijdelijk de ruimte over, maar die keten vertrok eind 2019 uit Nederland. Nu is het pand verdeeld over meerdere huurders, vooral modewinkels en andere winkels of bedrijven. Sommige verdiepingen staan nog leeg, maar het gebouw blijft een belangrijke trekker in het centrum. Den Bosch

Het V&D-pand aan de Schapenmarkt stond na het faillissement een tijd leeg en werd later tijdelijk gebruikt door kledingzaak De KOOPman. In 2023 kwam het pand opnieuw leeg te staan. Het gebouw staat nog steeds te huur en stadsplanners kijken hoe het kan worden herontwikkeld. Voorlopig blijft het een opvallend leegstaand gebouw in het hart van de stad.