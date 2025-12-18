Damian verkrachtte 2 jongens: 'Vooral baat bij behandeling', zegt advocaat

Een 13-jarige jongen werd vorig jaar in Eindhoven aangerand en verkracht. Maar hij zag die man daarna nog vaker en op zijn aanwijzingen kon Damian J. (35) worden aangehouden. En wat bleek: diens DNA matchte ook met een verkrachting van een 16-jarige jongen in Boxtel, in 2019. Justitie eiste donderdag vier jaar cel en tbs met voorwaarden tegen J. voor beide zaken.

En met die eis kwam er een einde aan een lange rechtszaak. Want in januari stond Damian J. al voor de rechter voor deze twee feiten, maar toen werd de behandeling van de zaak stopgezet. Er was te weinig bekend over de geestesgesteldheid van de man en dus besloot de rechtbank dat Damian J. onderzocht moest worden door een psychiater en een psycholoog. Net voor het einde van het jaar werd de behandeling van de zaak dan toch nog afgerond. De deskundigen hebben vastgesteld dat Damian verminderd toerekeningsvatbaar is en behandeld moet worden. Hij is heel erg gesloten en vindt praten over zijn gevoelens en emoties zeer lastig. Hij valt op jongens in de puberleeftijd, zo werd vastgesteld, al ontkent J. dat zelf. Dat J. op 12 september vorig jaar op klaarlichte dag een 13-jarige jongen aanhield op het fietspad langs het Beatrixkanaal bij Eindhoven staat wel vast. Hij bood hem 100 euro voor een foto van diens geslachtsdeel, maar daar was de jongen niet zo van gediend. Vervolgens greep Damian bij de jongen in zijn broek. Volgens de jongen duwde Damian daarbij een vinger naar binnen en dus gaat justitie uit van verkrachting. De jongen kon de marechaussee later aanwijzen wie de man was en zo werd Damian J. opgepakt.

DNA-match met andere zaak

En toen zijn DNA in de databank belandde, kwam daar een match uit met een zaak uit 2019. Toen, op 24 februari, was een 16-jarige verstandelijk beperkte jongen weggelopen uit een instelling in Boxtel. Hij kwam Damian tegen in een park en die dwong hem tot seks, zo vertelde hij aan een medewerker van de instelling. En ook deze keer gebeurde dat op klaarlichte dag. Damian J. zat er deze donderdag net zo bij als in januari: een beetje ineengedoken. Hij antwoordde steeds maar kort in het Pools, zijn moedertaal, en dat werd vertaald door de tolk. Hij valt op mannen én vrouwen, maar niet op jongens, verklaarde hij. En hij weet er allemaal heel weinig meer van. Hij had in 2019 veel verdriet na de dood van zijn zoon en verdrong dat door het gebruik van medicijnen en drugs. Ben jij geïnteresseerd in rechtbankverhalen? Abonneer je dan op onze podcast en mis niks over criminaliteit en rechtszaken in Brabant.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Springcast te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Het juridische gedeelte van de zaak ging vast langs Damian heen. De officier van justitie stelde dat er twee maal sprake is van verkrachting van een minderjarige, waarvan een ook nog verstandelijk beperkt. Volgens de advocaat van Damian heeft hij bij de 13-jarige jongen geen vinger gebruikt en dus is dat klemrijden op het fietspad hooguit een aanranding. Over de seks met de 16-jarige jongen in Boxtel gaf hij aan dat die wel eens vrijwillig zou kunnen zijn geweest, gezien de seksuele belangstelling van de jongen. Volgens de advocaat is Damian niet gediend bij een lange celstraf, maar wel bij een behandeling. Maar daar was de officier het niet mee eens. Op een verkrachting staan forse celstraffen en vier jaar cel lijkt haar prima bij deze twee zaken passen. Ze had ook nog getwijfeld of Damian met dwang moet worden behandeld in een tbs-kliniek, maar had toch gekozen om de lichtere variant, tbs met voorwaarden, te eisen. Ze hoopt dat Damian zijn belofte waarmaakt dat hij wil meewerken aan zijn behandeling. Die is hard nodig, omdat er een flinke kans op herhaling is, volgens deskundigen. Ze eiste naast de opname in een kliniek ook dat Damian daarna nog onder behandeling blijft en begeleid gaat wonen. Ook mag hij, wat haar betreft, niet meer op internet en geen drugs of alcohol meer gebruiken. Ook moet hij een contact- en locatieverbod krijgen. De uitspraak in deze zaak is op 16 januari. Hier lees je alle verhalen van Omroep Brabant over misdaad en criminaliteit.