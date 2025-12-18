Dorpsnieuws weer van de mensen zelf: 'Het betekent voor mij heel veel'

Waar de meeste lokale nieuwsbladen verdwijnen in grote organisaties, blijft het nieuwsblad van Boekel, Venhorst en Huize Padua in handen van de eigen inwoners. Een frisse redactie wil ervoor gaan zorgen dat het nieuwsblad weer gaat floreren. "Door en voor de mensen lokaal. Dat willen we zo houden", vertelt initiatiefneemster Hanneke van der Krieken.

Al sinds 1986 verschijnt het nieuwsblad één keer in de twee weken op de deurmat bij inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua. Arnie van Duijnhoven zorgde 39 jaar voor de inhoud. Vorig jaar stopte ze ermee. "Maar wij vonden het jammer als zo'n mooi Boekels blaadje stopte", vertelt Marcel van den Elzen van drukkerij Thijsen. "Dus we hebben het toen overgenomen", vult hij aan. De drukkerij komt uit het Gelderse Geldermalsen, dat een klein uur rijden is van Boekel. "Wij produceerden het blad al jaren en hebben het toen helemaal overgenomen. Alleen hebben we eigenlijk geen redactie en daarbij merkten we dat we vrij ver van het dorp af stonden. Dat maakte het lastig."

"Het betekent veel voor mij, omdat ik hier vandaan kom."

Een tijdje geleden werd daarom in het nieuwsblad een oproep geplaatst. "Daar stond in dat ze mensen nodig hadden op de redactie", vertelt Hanneke van der Krieken uit Boekel. "Toen ik vorig jaar hoorde dat het blad naar een plek ging buiten Boekel, had ik al een idee dat het een behoorlijke uitdaging zou zijn."

Hanneke, die werkt voor de lokale nieuwswebsite inBoekel, ging het gesprek aan met de drukkerij. De uitkomst was al vrij snel helder: een aantal enthousiastelingen van inBoekel neemt vanaf januari het redactie-stokje over van de drukkerij. "Het betekent veel voor mij, omdat ik hier vandaan kom." "Ik zie dat er behoefte aan is", vult ze aan. "Ik merkte al jarenlang dat ik steeds minder interesse kreeg voor het nieuwsblad. Dat hoorde ik ook van anderen. Ik vind schrijven en dingen overbrengen leuk. Dan gaan je handen jeuken en krijg je de behoefte om er iets mee te doen."

Een indruk van het nieuwsblad

Het online nieuwsplatform inBoekel en het nieuwsblad moet elkaar gaan aanvullen. "Het beste van twee werelden: online blijven actualiteiten beschikbaar, terwijl het nieuwsblad juist ruimte biedt voor verdieping, inspiratie en tijd offline voor jezelf." Het is een dappere en stoere stap, vindt mediadeskundige Bjorn Bouwens. "Je ziet over de hele linie twee tegengestelde bewegingen. Aan de ene kant zie je dat alles opgeslokt wordt door grote organisaties. Tegelijkertijd zie je ook wel dat mensen steeds meer behoefte hebben aan het weten wat er om de hoek gebeurd."

"Een mooie beweging die er is in het grove geweld van grote mediabedrijven."