Zes Brabanders opgepakt in groot internationaal drugsonderzoek
Zes Brabanders zijn dinsdag opgepakt in een groot internationaal drugsonderzoek. Dit laat de politie donderdag weten. Agenten deden op tien verschillende locaties in West-Brabant invallen. In het onderzoek werden onder meer 200.000 euro contant geld en 200 kilo cannabis gevonden.
De invallen en doorzoekingen werden zowel in Nederland als in België gedaan en zijn onderdeel van een internationaal onderzoek naar de invoer van cannabis. In totaal zijn elf verdachten aangehouden: zeven in Nederland en vier in België.
Belgische politie kwam groep op het spoor
De lokale recherche van de politie Blankenberge-Zuienkerke (in België) kwam de criminele organisatie uit de regio Roosendaal op het spoor. Deze groep zou sinds 2019 op een georganiseerde manier illegaal cannabis invoeren in België.
Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat deze organisatie een uitgebreid klantenbestand opzette in heel Vlaanderen. De groep zou daarnaast sterk inzetten op digitale marketing, waarbij verdovende middelen werden gepromoot en kortingen werden aangeboden.
Eigen webwinkel en callcenter
De organisatie beschikte over een eigen webwinkel met callcenter, ook konden bestellingen worden gedaan via een versleutelde communicatie-app. Het onderzoek bracht ook een netwerk aan het licht van leveranciers, inpakkers en witwassers.
In opdracht van de Belgische politie werden dinsdag invallen gedaan op verschillende plaatsen in West-Brabant. Daarbij kreeg de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant assistentie van de Koninklijke Marechaussee (KMar).
Tien locaties doorzocht in Brabant
In totaal werden op tien plekken doorzoekingen gedaan door de politie. Dit in de plaatsen Roosendaal, Wouw, Sint Willebrord, Bergen op Zoom en Oudenbosch. Het ging hierbij om een zogenoemde stashlocatie, dat is een geheime opslagplaats voor drugs of wapens, en om negen woningen.
Tijdens de huiszoekingen in Nederland en België zijn diverse spullen in beslag genomen:
- Luxegoederen, waaronder luxehorloges met een waarde tot 75.000 euro
- Twee luxevoertuigen
- 200.000 euro contant geld
- Ongeveer 200 kilo cannabis en andere drugs
- Een vuurwapen en kogelpatronen
- Cobra’s
- Laptops en een grote hoeveelheid telefoons
Zeven verdachten werden aangehouden: drie 29-jarige mannen uit Oudenbosch, Wouw en Roosendaal, drie 33-jarige mannen uit Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen en een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfsplaats.
Tegelijkertijd werden in België vijf huiszoekingen gedaan. Hierbij zijn vier koeriers gearresteerd. Het gaat om vier mannen van 22, 32, 39 en 51 jaar.