Zes Brabanders opgepakt in groot internationaal drugsonderzoek

Zes Brabanders zijn dinsdag opgepakt in een groot internationaal drugsonderzoek. Dit laat de politie donderdag weten. Agenten deden op tien verschillende locaties in West-Brabant invallen. In het onderzoek werden onder meer 200.000 euro contant geld en 200 kilo cannabis gevonden.

De invallen en doorzoekingen werden zowel in Nederland als in België gedaan en zijn onderdeel van een internationaal onderzoek naar de invoer van cannabis. In totaal zijn elf verdachten aangehouden: zeven in Nederland en vier in België.

Belgische politie kwam groep op het spoor

De lokale recherche van de politie Blankenberge-Zuienkerke (in België) kwam de criminele organisatie uit de regio Roosendaal op het spoor. Deze groep zou sinds 2019 op een georganiseerde manier illegaal cannabis invoeren in België.

Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat deze organisatie een uitgebreid klantenbestand opzette in heel Vlaanderen. De groep zou daarnaast sterk inzetten op digitale marketing, waarbij verdovende middelen werden gepromoot en kortingen werden aangeboden.