Glazen Huis in Den Bosch op slot: Serious Request officieel van start

De NPO 3FM-actie Serious Request is donderdagmiddag officieel van start gegaan in Den Bosch. Zangeres Bente trapte de actie af met Hoogtevrees, het themalied dat ze voor Serious Request maakte.

Donderdagmiddag rond kwart voor vijf ging de deur van het Glazen Huis, waar dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer de komende week zitten, op slot. Tot en met kerstavond wordt vanuit het Glazen Huis actie gevoerd om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte, in het kader van Spieren voor Spieren.

Glazen Huis op de Markt

Het Glazen Huis staat dit jaar op de Markt in Den Bosch. Van daaruit maken de dj's 24 uur per dag radio. Ook is er een groot podium met een muziekprogramma. Onder anderen Antoon, Douwe Bob, Claude en K3 treden de komende week op.