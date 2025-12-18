Navigatie overslaan
Glazen Huis in Den Bosch op slot: Serious Request officieel van start

Vandaag om 17:04 • Aangepast vandaag om 18:06

De NPO 3FM-actie Serious Request is donderdagmiddag officieel van start gegaan in Den Bosch. Zangeres Bente trapte de actie af met Hoogtevrees, het themalied dat ze voor Serious Request maakte.

Donderdagmiddag rond kwart voor vijf ging de deur van het Glazen Huis, waar dj's Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Mart Meijer de komende week zitten, op slot. Tot en met kerstavond wordt vanuit het Glazen Huis actie gevoerd om geld in te zamelen voor kinderen met een spierziekte, in het kader van Spieren voor Spieren.

Glazen Huis op de Markt
Het Glazen Huis staat dit jaar op de Markt in Den Bosch. Van daaruit maken de dj's 24 uur per dag radio. Ook is er een groot podium met een muziekprogramma. Onder anderen Antoon, Douwe Bob, Claude en K3 treden de komende week op.

 

 

Serious Request begonnen in Den Bosch (foto: Wilco Zonneveld / Omroep Brabant).
Bente zorgt voor de muzikale afsluiting. Mensen kunnen Serious Request onder meer steunen door tegen een donatie een nummer aan te vragen, direct te doneren of zelf een actie te starten.

Eerste editie Serious Request in 2004
De eerste editie van Serious Request was in 2004. Elk jaar staat een ander goed doel centraal. In 2024 werd actie gevoerd voor stichting Metakids.

Het Glazen Huis in Den Bosch (foto: Wilco Zonneveld / Omroep Brabant).
