Inbreker slaat toe bij brandweer in Bladel en neemt reddingsgereedschap mee

Bij de brandweerkazerne in Bladel is dinsdagnacht ingebroken. De inbreker gooide met een steen het raam van een roldeur in en wist het pand aan de Isegrim zo binnen te komen. De dief wist vervolgens flink wat mee te nemen.

Accu's van de brandweerwagens en gereedschap dat de brandweer gebruikt bij reddingsacties werden meegenomen. Vervolgens ging de dief ervandoor.

Op Instagram heeft de brandweer een getuigenoproep gedaan. "Wij staan 24 uur per dag, 365 dagen per jaar klaar om iedereen te helpen wanneer dat nodig is. Nu kunnen we jullie hulp hard gebruiken", staat er in het bericht.

De brandweer vraagt mensen die iets hebben gezien of gehoord contact op te nemen met de politie. Ook roept zij mensen die beschikken over camerabeelden van de omgeving op zich te melden.