'Met de juiste sproeier wordt alles nat!', bijna slechtste slogan van 2025

Bijna had een Brabants bedrijf de verkiezing van de ‘slechtste slogan van het jaar’ gewonnen. De tekst 'Met de juiste sproeier wordt alles nat! van R&R Beregeningsinstallaties uit Oosterhout eindigde op de tweede plaats, met 1807 stemmen.

Op plek drie eindigde 'Soms zit het mee, soms zit het tegel' van D.D. Tegelwerken uit Tilburg.

Winnende slogan uit Limburg

De winnende slogan komt uit Limburg: 'Beter dan snuiven... onze pitloze druiven!' van boerderijwinkel Akkerhof in Vaals kreeg 1839 stemmen.

Volgens winnares Hélène Kremer van de Akkerhof was de omstreden slogan niet verkeerd bedoeld. “Onze druiven zijn gewoon verslavend lekker. Een medewerker zei ooit: je kunt beter verslaafd zijn aan druiven dan aan drugs. Daar komt het vandaan.”

Verkiezing Slechtste Slogan

De verkiezing van slechte slogans wordt jaarlijks georganiseerd door de gelijknamige stichting. Iedereen kon van 12 tot en met 18 december stemmen op tien genomineerde slogans.