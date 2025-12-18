Blinde auditie helpt Rick aan droombaan: 'Boost in zelfvertrouwen'

Rick van Boxtel uit Boekel vond zijn baan door mee te doen aan de ‘Blind Auditions’. Niet die van het zangprogramma The Voice of Holland, maar een blinde auditie voor een baan. Een baan waar hij een dag eerder nog voor werd afgewezen. "Het gaat puur over wat iemand te vertellen heeft", zegt een werkgever.

Romee van der Heijden Geschreven door

Rick had slechts een paar minuten om de interesse te wekken van dertig tot veertig werkgevers aan de andere kant van het computerscherm. Hij vertelde wie hij was, waar zijn interesses lagen en naar wat voor baan hij ongeveer op zoek was. Alleen een stem

Het beeld stond voor iedereen op zwart. Werkgevers hoorden alleen zijn stem. Na zijn pitch popte daar ineens zo’n vijf gezichten op. Zij zette hun camera aan, omdat ze wel iets zagen in Rick als werknemer. “Dat geeft wel een boost in je zelfvertrouwen”, vertelt hij. De Boekelnaar was eigenlijk van plan een eigen bedrijf te starten, maar hij gooide toch zijn plannen om en ging solliciteren. Waar hij een dag voor de blinde auditie nog werd afgewezen voor de functie ‘adviseur werk’ bij het UWV, heeft hij dankzij die online voorstelronde alsnog diezelfde baan gekregen. “Ik denk dat het te maken had met spanning die ik had bij mijn eerdere sollicitatie. Wellicht kwam ik daar wat minder natuurlijk over. Ik voelde me bij de Blind Audition wat veiliger en ik maakte daar een rustigere indruk die meer leek op hoe ik echt ben”, zegt hij.